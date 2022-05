Johana Cubillas pone las manos al fuego por su esposo tras polémica con Mirella: “Sé con quién me casé”

La farándula local remeció cuando Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, contó a “Amor y fuego” que Mirella Paz habría coqueteado con su esposo Juan Ichazo por redes sociales, sin embargo, la salsera salió a desmentirlo.

Ahora, los seguidores de la influencer le cuestionaron por qué “pone las manos al fuego” por su esposo en una de las casillas de pregunta y respuesta en Instagram. Johana Cubillas escribió una extensa respuesta.

“Esta pregunta me la hacen mucho y con eso confirmo que la mayoría refleja en el otro lo que ha vivido en su propia experiencia. Ojo que yo también lo he vivido y a mí también me han sido infiel en su momento, pero eso no quiere decir que va a pasar con todas tus parejas , muchos menos que todos los hombres sean iguales”, dijo en un principio.

“En realidad me causa gracia esta situación", dijo Mirella Paz. Foto: Johana Cubillas/Instagram, Mirella Paz/Instagram

¿Qué dijo Johana Cubillas sobre su esposo Juan Ichazo?

“Yo pongo las manos al fuego por Juan, porque sé muy bien con quién me casé , conozco sus valores, sé de dónde viene su lealtad, y él y yo sabemos muy bien todo lo que hemos pasado y aquí seguimos y seguiremos juntos”, comentó Johana Cubillas.

Precisó que cada relación tiene sus propios desafíos y no se debe juzgar. “Nadie puede hablar de las relaciones de otras personas porque simplemente no las conocen, no tienen idea de la base de cada relación, de la calidad de personas que la forman. Entonces, cuando no hay eso, es muy fácil pensar que todos son infieles y que tarde y temprano te van a jugar mal”.

"A mí también me han sido infiel en su momento", dijo Johana Cubillas. Foto: Johana Cubillas/Instagram

Johana Cubillas reflexiona sobre el matrimonio

En otra parte del texto, la emprendedora dijo que confía plenamente en el padre de su hija y es consciente que en un matrimonio no todo siempre es color de rosas.

Johana Cubillas y Juan Ichazo. Foto: Johana Cubillas/Instagram