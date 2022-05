Brunella Horna sobre sus ganas de ser mamá: “Espero que este año se pueda lograr”

¡Ya llega la cigüeña! Brunella Horna es una exitosa empresaria trujillana que ha incursionado en el mundo de la conducción del programa “América hoy”, a pesar de las críticas por la falta de preparación y algunos errores que ha cometido en lo que va del año. Con ello se sabe que, a nivel profesional, todo le está sonriendo.

En lo amoroso, la modelo ha optado por no hablar mucho de su vida personal, pero se conoce que ya está por cumplir cinco años de relación con su pareja, el excongresista Richard Acuña, y, aunque no está enfocada en comprometerse y formalizar su relación, dio una noticia que sorprendió a más de uno.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre la maternidad?

La joven de 26 años, Brunella Horna, fue entrevistada por el diario El Popular y cuando fue consultada sobre sus planes de ser mamá aseguró: “ Sí, me encantaría. Es mi sueño ser mamá. Me encantaría tener dos hijos. Matrimonio digo que no, pero hijos sí. Es mi sueño más grande, ser mamá y que mi primer hijo sea hombrecito”. Ratificó también “ que este año se pueda lograr ”.

Brunella Horna y Richard Acuña cumplirán cinco años de relación. Foto: Brunella Horna/Richard Acuña/Instagram

Al ser consultada sobre la posibilidad de estar visitando una clínica de fertilidad manifestó: “Algo así, muy concreto no lo hay; pero sí planes de que se pueda realizar este año, de que se pueda concretar este año sí lo hay como pareja. No hemos empezado ningún tratamiento”.

La presentadora Brunella Horna aseguró que la ayuda profesional, a pesar de su edad, era porque: “Es un tema muy personal. No lo sé, pero mándame buenas energías. El día que se dé, voy a ser la mujer más feliz del mundo”.

