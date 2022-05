A punto de cumplir 5 años de relación, Brunella Horna y Richard Acuña han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula peruana. La dupla ha revelado en anteriores ocasiones que en su relación prima la comunicación debido a que no pueden pasar tanto tiempo juntos como quisieran por sus ocupadas agendas.

La conductora de “América hoy” concedió una entrevista a El Popular donde se sinceró sobre su relación amorosa y los planes que tiene a futuro con Richard Acuña. En dicha conversación, Brunella Horna dio a conocer que no todo en su relación “es color de rosa”, pues ella y su pareja han tenido problemas en el camino, pero es consciente de que han sabido solucionarlos.

“Los problemas que tengamos lo solucionamos en casa, entre cuatro paredes y no publicamos nada”, señala la conductora, en vista de que, en el pasado, sus decepciones amorosas fueron todas públicas.

¿Qué dijo Brunella Horna?

Asimismo, fue consultada sobre si la diferencia de edad que se llevan ha sido un problema en su relación.

Al respecto, la empresaria acotó que nunca ha estado muy pendiente de ese tema porque no es algo que le preocupe.

Pese a que en un inicio quería formar una familia y casarse con Richard Acuña, Brunella Horna manifiesta que ya no desea hacerlo. Foto: composición/Brunella Horna/Instagram

“ Son 12 años los que me lleva, la verdad que no nos damos cuenta de la diferencia de edad. Somos una pareja que tiene mucho en común , los dos somos norteños, emprendedores, trabajadores, nos apoyamos bastante. Hay mucha química”, contestó la ‘Baby Brune’.

No quiere matrimonio

Además, la influencer continuó firme en su decisión de no querer contraer matrimonio con el político, pues tiene sus prioridades claras en este momento: construir su propio espacio para vivir y seguir encaminando los emprendimientos que maneja.

“¿Hay planes de casarse o han decidido no hacerlo?”, le preguntaron a Brunella. “No, nosotros convivimos ya cuatro años y muy bien. No hay planes de matrimonio, ahorita tenemos otros planes como construir nuestra cas a, que es lo que nos motiva a ambos”, relató.

Desea convertirse en madre

Sorprendió a más de uno. La compañera de conducción de Janet Barboza y Ethel Pozo mencionó además que, pese a que no desea comprometerse con Richard Acuña, si ha pensado en crear una familia junto a él.

La influencer dio a conocer que desea esperar no solo uno, sino dos bebés y que desea que ese plan pueda concretarse este año. “Sí, me encantaría. Es mi sueño ser mamá. Me encantaría tener dos hijos. Es mi sueño más grande, ser mamá y que mi primer hijo sea hombrecito ”, especificó.