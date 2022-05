Andrés Hurtado se pronunció en “Porque hoy es sábado con Andrés” sobre su reunión con Pedro Castillo en Palacio. El último 12 de mayo, el conductor visitó la ‘Casa de Pizarro’ para recibir un apoyo económico del mandatario y lo llenó de elogios por la muestra de solidaridad.

“Si gustan pueden odiarme, pero lo que hizo este hombre en la ciudad, en Iquitos, en Amazonas, de Tacna a Piura, por fin los milagros se hacen (...) Hizo lo que ningún presidente hizo en el país”, expresó emocionado aquel día.

En redes sociales, fue duramente cuestionado por detractores. Al respecto, la figura de Panamericana TV dijo que no permitiría que se burlen de las personas con cáncer que necesitan apoyo.

“ Que hagan 80.000 memes en las redes o cualquier cosa que puedan dictar en las redes, nunca me importaron las redes ”, expresó el también actor cómico.

12.5.2022 | Reacciones por la presencia de Andrés Hurtado en Palacio de Gobierno junto con Pedro Castillo. Foto: captura/Twitter

“En este canal se me ha dejado libertad de mis opiniones y si no lo quieren, es problema de ustedes. Me voy diciendo que no me importa lo que el país piense de mí, por eso, bienvenidos detractores míos ”, agregó Andrés Hurtado.

12.5.2022 | Reacciones por la presencia de Andrés Hurtado en Palacio de Gobierno junto con Pedro Castillo. Foto: captura/Twitter

Andrés Hurtado feliz por recaudación

El conductor reveló cuánto reunió durante la campaña para ayudar a niños con cáncer y compartió su felicidad por cumplir tal sueño. Aprovechó en hacer un mea culpa por algunas acciones que considera erróneas, pero resaltó algunas de carácter positivo.

“Quizás me he equivocado millones de veces, pero en lo que nunca me equivoqué es en ayudar a mis hermanos, a mi prójimo. Esa es la labor que yo tenía”, mencionó.

¿Andrés Hurtado deja la televisión?

Agregó cuál fue el motivo de esta recaudación. “Yo ya me puedo retirar de la televisión, ya se acabó ‘Sábado con Andrés’. Y a cumplí, ya no necesito estar en televisión” , añadió.

“A lo largo de mis 33 años, siempre tuve un sueño, salvar gente, salvar vidas”, destacó el conductor de Panamericana TV.

Finalmente, dijo que el tema político no le interesa y solo se enfoca en lo social.

“Para mí, se juntaron todos los canales de televisión que pudieron cubrir todo este evento, mucho más allá del tema político. No me interesa en absoluto, para nada, el tema político”, enfatizó.