Adolfo Aguilar revela que casi se casa dos veces: “No iba a ser completamente real”

Adolfo Aguilar comentó detalles de su vida privada en una reciente entrevista con el videopodcast del comediante Jorge Talavera. El conductor de “Yo soy” recientemente reveló su orientación sexual, sin embargo, en la conversación confesó que hasta los 33 años solo salió con mujeres e incluso en un par de oportunidades casi se casa.

“Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios nomás. Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado (...) Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor”, expresó Adolfo Aguilar.

Adolfo Aguilar estuvo en el programa "La lengua" y contó por qué quiso confesar su homosexualidad. Foto: Adolfo Aguilar/Instagram

Su salud mental se vio afectada

En otra parte de la conversación, Adolfo Aguilar expresó que las personas de la comunidad LGBTIQ+ que no pueden expresar libremente orientación sexual sufren problemas de salud mental, como fue su caso.

“La gente como yo también tenemos baja autoestima, tenemos problemas de salud mental. Fue fuertísimo, no me quería nada, odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual. Yo no quería ser homosexual y me automutilaba en acciones , conversaciones, la vida en general para que no se note”, dijo el también productor.

Adolfo Aguilar: su unipersonal anima a que las personas se reconcilien consigo mismas

El actor Adolfo Aguilar encontró la forma de hablar sobre su orientación sexual a través de su show titulado “¿Por dónde salgo?”.

“Mi mensaje siempre tuvo como objetivo motivar a los demás a reconciliarse con su identidad y creo que, de alguna manera, he conseguido que esto suceda y ese es mi mayor premio”, sostuvo.