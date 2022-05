Vania Bludau revela que pagó el psiquiatra de Mario Irivarren: “Lo hice porque lo quiero”

La disputa entre Vania Bludau y Mario Irivarren continúa. Luego de que la socia del chico reality saliera a poner en duda sus denuncias por agresión, la modelo decidió compartir con Magaly Medina algunas capturas de las conversaciones que mantuvo con la mencionada empresaria. En los chats se muestra que la influencer habría sido víctima de violencia en más de una ocasión.

Del mismo modo, se evidencia que la figura de televisión, en un intento por ayudar a su pareja, incluso le pagó la terapia psiquiátrica a fin de que pueda superar sus conductas violentas.

Vania Bludau revela chats

En las imágenes Vania Bludau admite que había normalizado algunas conductas agresivas de Mario Irivarren. También expone que el chico reality llevó terapia cuando aún estaban juntos, costo que fue asumido por ella.

“Nadie merece eso, y es por esa razón que ya no quiero estar con él. Créeme que hasta el psiquiatra le pagué porque lo quiero, pero continuó igual. Ya no puedo aguantar esas cosas”, se lee en las capturas.

¿Qué dijo la socia de Mario Irivarren?

La socia de Mario Irivarren, una de las confidentes del chico reality, se pronunció en torno a las denuncias de agresiones que realizó Vania Bludau. La empresaria Evelin Jiménez afirmó tener testigos de algunos de los episodios a los que hizo referencia la influencer y manifestó que hubo violencia de ambas partes. Además, aseguró que la modelo busca limpiar su imagen.