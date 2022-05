Vania Bludau asegura que Mario Irivarren la agredió más de una vez

Vania Bludau y Mario Irivarren continúan enfrentados en los medios de espectáculos. Esta vez, la modelo peruana mostró los chats que mantuvo con Evelyn Jiménez, socia del ex chico reality, donde le confiesa los maltratos físicos que habría sufrido por parte de él. En un momento, aseguró que hasta le pagó la terapia con un psiquiatra.

¿Qué dijo Vania Bludau?

Hace unos días, Vania Bludau afirmó que terminó su relación luego de que Mario Irivarren la tomara del cuello en una discoteca, mientras discutían. Sin embargo, ahora la influencer asevera que ese hecho de violencia ocurrió más veces.

“ Me ha ahorcado más de una vez , las últimas fueron frente a amistades y eso ya fue el colmo de la vergüenza. Yo ya lo había normalizado, ese es el problema porque siempre decía que viene de traumas y peleas de su relación pasada”, se lee en el primer mensaje difundido en el programa “Magaly TV, la firme”.

“Pero creo que nadie merece eso y es por esa razón que ya no quiero estar con él. Créeme que hasta el psiquiatra le pagué porque lo quiero , pero continuó igual y ya. Yo no puedo aguantar esas cosas”, agregó Vania Bludau.

La respuesta de Mario Irivarren

Entre los chats que mostró Vania Bludau también salió a la luz un mensaje de Mario Irivarren sobre las declaraciones de su socia Evelyn Jiménez, quien acusó a la modelo de intentar desprestigiarlo.

Según el ex chico reality, él no está de acuerdo con lo que dijo su compañera de trabajo, por lo que negó haberle pedido su apoyo para que declare a la prensa. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas (…) Vania, sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder”, expresó.

“Yo lo único que busco es mi paz y tranquilidad, y te lo demostré el día de la entrevista, ya que en ningún momento dije absolutamente nada malo de ti porque mi intención no era comenzar una guerra”, sostuvo.