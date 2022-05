‘Samu’ aconseja a Janet disculparse con Alfredo Zambrano: “Si vas a asegurar algo, demuéstralo”

Samuel Suárez no tardó en pronunciarse acerca de la polémica en la que se ha visto envuelto Alfredo Zambrano y Janet Barboza, quien aseguró que el notario le fue infiel a Magaly Medina. Sin embargo, la conductora de “América hoy” se llevó una sorpresa al recibir una carta notarial en la cual le solicitaban rectificarse sobre sus comentarios en contra del abogado.

Mediante las historias de Instagram del portal “Instarándula”, el exreportero inició su video con un mensaje a manera de broma. “Yo lo único que voy a decir es: ‘Señor notario, por favor, mándele 800 cartas notariales”, indicó.

‘Samu’ recomienda a conductora disculparse con el notario

Asimismo, el popular ‘Samu’ aconsejó a la presentadora de América TV no ser muy ligera con sus comentarios sin tener suficientes pruebas para avalar lo que dice.

“La cosa es así de simple: Si tú vas a asegurar algo, demuéstralo. Y si no tienes para demostrarlo, rectifícate y pide disculpas, así se maneja toda la vida . Aquí (Instarándula) también nos llega cantidad de información y si no tenemos pruebas (...) es muy difícil para muchos medios de comunicación hacer contenido sin pruebas, imaginen lo complicadísimo que debe ser porque no tienen material, no tienen nada al costado, entonces ¿qué les queda? Hablar, hablar y hablar”, precisó.

El creador de “Instarándula” mencionó que muchas veces se puede caer en difamación, ya que se dejan llevar por los rumores de otras personas, pese a no tener las pruebas suficientes.