Samahara Lobatón denunciará por difamación a amiga de Youna: “Llegaremos hasta el final”

Samahara Lobatón planea denunciar por difamación a Jorka Otoya, joven que la acusó de amenazarla de muerte por tener una amistad con su pareja Youna. La hija de Melissa Klug brindó unas declaraciones para el programa “Amor y fuego” y aseguró que llegarán “hasta el final” para limpiar su imagen.

¿Cuál fue la respuesta de Samahara Lobatón?

La influencer negó conocer a Jorka Otoya y haber mantenido una conversación con ella través de WhatsApp. Explicó que ella usa ese número de celular solo para asuntos laborales, por lo que el chat sería manipulado.

“Ahora se edita todo. Espero que sea verdad. Este número solo lo utilizo para trabajar y me parece muy raro, más que lo utilice para cosas personales. (...) Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, expresó.

Advierte que la denunciará

Mencionó que está dispuesta a tomar medidas legales contra la joven. “Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es. Esa conversación no existe”, sostuvo la hija de Melissa Klug.

“Ojalá pueda sustentar sus pruebas sin edición. (...) Hasta para inventar hay que tener coherencia. No tengo conversaciones que no sean de trabajo de este número. Ojalá pase todos los peritos porque también será denunciada por difamación. Esa conversación no existe”, finalizó.