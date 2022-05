Renzo Schuller vuelve a criticar a “Combate”: “Teníamos que reciclar y darle la vuelta a todo”

Renzo Schuller volvió a criticar al programa “Combate”, con el que alcanzó la fama como presentador de televisión. Durante una entrevista para “Estás en todas”, el conductor reveló que vivió un episodio muy complicado durante el tiempo que trabajó en la producción de ATV. Además, habló de su ingreso a “Esto es guerra”.

¿Qué dijo Renzo Schuller sobre “Combate”?

Hace unos días, Renzo Schuller minimizó la producción de “Combate” al decir que él pedía ‘fierros y vigas’, pero le daban ‘tres alfileres y un fósforo’. Ahora, salió a aclarar lo que dijo; sin embargo, criticó una vez más al programa que condujo con Gian Piero Díaz.

“‘Combate’ tuvo muchos momentos, momentos buenísimos y momentos malos, por administraciones que no supieron manejar el programa en ese momento. En temas de producción a veces necesitábamos cosas, los productores pueden dar fe de eso, que eran los que solicitaban (...). Teníamos que reciclar, ver, cambiar de color, darle la vuelta a todo”, expresó el también actor.

Aseguró que vivió una etapa difícil en el reality debido a la competencia contra “Esto es guerra” en el rating. “Subíamos y bajábamos (en rating), mucho tiempo arriba y luego era difícil subir (...). También apareció ‘EEG’ y fue un momento duro porque sí nos dolían muchas cosas”, agregó.

Reconoció que los juegos del reality de ATV eran parecidos al del canal América TV. “Siendo completamente honestos, uno se quemaba las pestañas diciendo ‘hagamos esto’ y al día siguiente aparecía en el otro lado potenciado”, explicó.

Renzo Schuller no pensó estar en “Esto es guerra”

Al ser consultado sobre su ingreso a “Esto es guerra”, Renzo Schuller afirmó que nunca pensó ser conductor del reality pese a que recibió una primera propuesta hace varios años, la cual rechazó.

“Cuando estás alejado un buen tiempo lo ves con otros ojos. En su momento me llamaron y no me sentía con ganas de hacerlo. Pasó el tiempo y me volvieron a llamar”, concluyó.