Valeria Flórez lamenta no tener el apoyo de Rodrigo González para el Miss Perú: “Sí, me dolió”

Las candidatas del Miss Perú 2022 fueron presentadas oficialmente el último 13 de mayo y Valeria Flórez, conductora de Willax, se pronunció en torno a los mensajes que le dedicó Rodrigo González a Alessia Rovegno, quien también es una de las postulantes en el concurso.

Semanas atrás, el popular ‘Peluchín’ no dudo en expresar su apoyo a la pareja de Hugo García. Además de halagar sus cualidades, dejó claro que se sentiría muy bien representado si la modelo llegara a ganar la corona del certamen.

“No he visto a las otras, pero es mi favorita . Es una ‘guapaza’, nos dejaría muy bien”, fueron sus palabras.

Valeria Flórez dolida con Rodrigo González y Gigi

En comunicación con La República, Valeria Flórez lamentó no contar con el apoyo de sus colegas de Willax, Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin embargo, resaltó que es válido que cada persona tenga a una candidata preferida.

“Creo que cada quién tiene a su favorita, no te voy a negar que sí me dolió un poquito en mi corazoncito porque son de mi casa, de Willax Televisión y bueno, sería mentirte si te digo que no. Es un concurso de belleza y existe el favoritismo en el sentido de que cada uno tiene una preferida”, expresó.

La presentadora afirmó que no guarda rencores a sus compañeros de canal: “Si consideran que una persona tiene más capacidades está perfecto, es su punto de vista, no quiere decir que vaya a tener algún sentimiento negativo hacia ellos”.

Confía en sus capacidades

Valeria Flórez afirmó que, aunque no gane la corona del Miss Perú, confía en que demostrará que es una persona auténtica y con potencial.

“Confiada en mostrar quién soy y en que la gente me conozca por eso y si gracias a mi actitud y a mi autenticidad logro una corona, sería perfecto. No hay mayor orgullo que representar a mi país en un concurso de belleza”, afirmó.