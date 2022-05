La joven actriz Merly Morello, a sus 18 años, ha decidido no quedarse callada ante el constante acoso sexual que vive tanto en la vía público como en redes sociales. Durante una entrevista para el videopodcast “Preguntas que arden” del actor Christopher Gianotti, reveló cómo aprendió a afrontar estas situaciones.

La estrella de “De vuelta al barrio” recuerda que desde los 13 años se ha visto inmersa en varios tipos de situaciones incómodas, donde personas le decían que era parte de ser una figura pública; sin embargo, Merly entendió que aquello no era una excusa.

“Yo tengo redes desde los 13 años, entonces desde ahí tengo comentarios sobre mi cuerpo, sexualizándome. Para mí fue incómodo, he llorado muchas veces, me he sentido sucia, porque la sociedad te enseña que tú eres la que atrae eso, que porque te vistes así , te expresas de una forma”, dijo en un principio.

Luego, precisó que el acoso sexual es únicamente culpa del agresor. “Yo soy muy cariñosa con mis amigos, entonces me dicen que yo me lo buscaba. Me lo creía, me sentía impotente. A las finales entendí que yo no tenía a culpa. Es bueno hablarlo y expresarlo para ayudar a otras chicas, porque muchas se quedan calladas. Aprendí a no quedarme callada y me han criticado mucho por eso”, agregó Merly.

Merly Morello recuerda un episodio de ataque de pánico

En otra parte de la conversación, Merly Morello narra un difícil momento cuando se encontraba en las instalaciones de América TV. “Un día estaba en el canal y no quería volver a mi casa, me dio un ataque de pánico”.

La actriz se había percatado de unos comentarios soeces que le llegaron a su celular y no supo cómo reaccionar.

“Estoy harta de que me manden fotos mías editadas, me acosen en la calle y me digan de lo ‘buena’ que estoy o de lo ‘mal’ que me veo. Crean grupos (...) Un día me dio ataque de pánico y no quería volver a mi casa”, reveló Merly Morello.

Merly Morello resalta la importancia de la ayuda psicológica

Luego de narrar estos difíciles pasajes de su vida, la joven actriz señaló que es importante recibir ayuda psicológica y desmintió los prejuicios que existen alrededor de esta.

“Es importante la ayuda psicológica. Yo pienso que muchas personas la ignoran, sin saber lo importante que es; y no es cierto que las personas que están ‘malogradas’ van al psicólogo. Vamos las personas que queremos mejorar, crecer, sentirnos bien, sanar traumas, abrazarnos” , le comentó a Christopher Gianotti.

¿Cómo denunciar el acoso virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.