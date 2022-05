Samahara Lobatón está en medio de un conflicto legal luego de que Jorka Otoya la denunciara por, supuestamente, haberla amenazado de muerte a través de Whatsapp por ser amiga de Youna. Luego de esta acusación, Melissa Klug recibió una ola de críticas en redes sociales y la influencer no dudó en defender a su hija ante los comentarios negativos de sus seguidores.

Este 12 de mayo, “Amor y fuego” emitió una nota en la que, presuntamente, Samahara Lobatón amenazaba a Jorka Otoya a través de mensajes. Sin embargo, la joven también salió al frente para opinar sobre el tema y negó los hechos que se imputan en su contra.

¿Qué dijo Melissa Klug?

“¡Ojo! Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste. ¿Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia? Dios no quiera que te pase nunca”, dijo Melissa al responder a uno de los comentarios en sus fotos de Instagram.

Finalmente, la matriarca de las Klug aseguró que, a pesar de los errores que cometa su hija, ella seguirá apoyándola siempre: “A ver, cuántas mujeres que me siguen y las que solo me ven sin seguirme pueden explicarle a esta señora o señorita que mamá es mamá, y no importa cuántas veces te equivocaste y elegiste mal cuando cometiste errores”.

Melissa Klug defiende a Samahara Lobatón vía Instagram. Foto: Instagram

Melissa Klug enfrenta a usuaria

Le llueven las críticas a Melissa Klug luego de que Samahara Lobatón se viera involucrada nuevamente en un asunto legal por Youna. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ no se amilana y respondió a través de su cuenta oficial en Instagram.

“Nosotras las mujeres no tenemos la culpa que hayan ‘mujeres’ que se quieran pasar de listas; entonces es mejor callar porque las ‘otras’ se pueden hundir. Tengo hij@s bien criados y educados y, sabes, lo mejor de todo es que lo hice sola. Besos, mi amor, bendiciones”, comentó.