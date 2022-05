Melcochita defiende su candidatura a regidor con Fuerza Popular: “He estudiado en la universidad de la vida”

Pablo Villanueva, Melcochita, es uno de los personajes más mediáticos y famosos del entretenimiento en el Perú. Sus apariciones en televisión nacional suelen sacarle más de una risa a los televidentes, quienes a lo largo de los últimos 30 años han disfrutado de su talento en el humor y el canto. El comediante suele sorprender con sus famosas ‘chapas’ en cada uno de los programas a los que lo invitan.

La República conversó con el artista acerca del lanzamiento del libro “Vida, pasión y risas de Melcochita”, así como sobre otros temas de coyuntura. El humorista dejó en claro su posición tras confirmarse su candidatura a regidor de La Victoria con Fuerza Popular, así como el nuevo estilo de hacer reír que se impone en estos tiempos.

¿Cómo fue este proceso, que seguramente fue algo nuevo en tu carrera, de escribir un libro?

Bueno, hace tiempo que le comencé a contar al señor Víctor (Manuel Lopez, periodista) la historia de mi vida, lo estuvo grabando y fue él quien escribió el libro. Yo estuve contándole desde cuando yo trabajaba de criatura, mi vida.

¿Qué podemos esperar de este libro, hay cosas que no conocíamos de la vida de Pablo Villanueva?

Como darle un ejemplo a la gente de cómo se supera a pesar de haber estado en la pobreza. Desde los 9 años he trabajado fuerte, la gente piensa que Melcochita es medio pituco, pero de los comienzos he arrancado de abajo. Para que (la gente) tenga espíritu de lucha, no se estresen ni que sean conformistas. Si les gusta algo, que sigan para adelante y a veces hay piedras en el camino y hay que botarlas. He sufrido demasiado, he luchado contra la gente y algunos enemigos, aquí y en el extranjero.

Melcochita presentando en sociedad el libro sobre su vida. Foto: LR

Se anima a adelantar algo del libro como para que el público quiera comprarlo

Acá tengo fotos de mis comienzos: con Celia Cruz, con el ‘tío’ Ferrando, Mohamed Alí y también algunas cosas graciosas porque no todo es tristeza. Cuento cómo Ferrando me puso Melcochita, porque al salir por primera vez en televisión endulcé al televidente. La historia es bonita, mi papá me hacía zapatos de tele porque era sastre y éramos pobres.

Pablo, en los últimos días hubo un ida y vuelta o una cierta pelea entre Danny Rosales y Cachay, aunque parece que ya se amistaron. Pero, al margen de eso, ¿qué opinas de estas enemistades entre los cómicos?

Yo te voy a decir una cosa, no soy de esa onda, pero me parece que uno habló mal primero, luego el otro y luego salen diciendo que son amigos. Yo no soy de esa onda, yo soy figureti en el escenario. No están peleando, es propaganda, porque luego salen diciendo que son amigos y patas del alma.

Siguiendo en esa línea, ya hemos escuchado tu opinión sobre los nuevos humoristas, la cual ha generado cierta polémica. ¿Te mantienes en tu posición o cambiaste de parecer?

En la tierra hay toda clase de gente, sino no sería mundo. Los que van ahí ya saben a lo que se exponen y si le gusta lo morboso. Todos tienen derecho de ir, los que están de acuerdo es su problema. Cada uno tiene su público y si hay gente que le gusta es tema de ellos. El que va, va porque le gusta, y el que no, porque no le gusta.

¿Cómo va lo de su candidatura de regidor a La Victoria?

Todo el mundo piensa que Melcochita no está preparado, uno ha estudiado en la universidad de la vida, de conocer el mundo. Entonces ellos (Fuerza Popular) me ven que soy bien querido en La Victoria, no solo para hacer algo malo, sino intentar hacer algo por la vejez, luchar contra la delincuencia, las drogas, arreglar las pistas y hacer comedores para la gente necesitada, porque hay mucha gente que no tiene.

¿Qué sintió ante las críticas de la gente por postular con el partido fujimorista?

Si tú eres de la ‘U’ y Alianza pierde 20 a 0, seguiré siendo de Alianza. Acaso quieren que uno vaya a un solo partido. Hay comunistas, hay gente que ha votado por el tío (Castillo), para todos hay, con tal que tú no seas igual. Yo he trabajado tocando batería en burdeles, he parado con ‘choros’. Eso depende de uno mismo.

¿Cómo va su relación con tu hija Yessenia y qué opinas de que la hayan captado trabajando cantando en la playa?

Va muy bien. Esa moto yo se la compre, porque ella ya es mayor y tiene derecho a trabajar. Ella trabaja a veces con el hijo de Kike Suero y le gusta cantar en la calle. A veces la ayudo con su moto. Tengo 13 hijos y ya están grandes, yo veo por mis hijas pequeñas. Tengo mi hermana que tiene 90 años y pago mensual para que la cuiden. Tengo mi hermano viejito con Parkinson y tengo que ayudarlo, tengo mis nietos. En mi familia preguntan: ‘¿Quién podrá salvarnos?’, y no responden: ‘El Chapulín Colorado’, sino Melcochín Colorado. Hay artistas que su familia ha muerto en asilos y tenían plata para pagar 20 enfermeras.

Melcochita junto con su hija Yessenia Villanueva. Foto: LR

¿Cómo va el estado de salud de tu esposa Monserrat luego de someterse a la manga gástrica?

Ya está bien, ha bajado 15 kilos, pero no es por la belleza, sino por la salud. Ella estaba pesando más de 100 kilos y se hizo la manga por la salud. Igual que yo, soy ‘Casaretto’, paro metido en mi casa. Acaso tú ves a Melcochita en la discoteca o borracho. El artista tiene que darle ejemplo al público, porque el artista vive del público.

Pablo Villanueva y su esposa Monserrate antes de que se someta a la manga gástrica. Foto: LR

Melcochita aprovecha para quejarse del poco apoyo al artista peruano

Yo estuve en un programa americano donde fueron entrevistados Donald Trump y Barack Obama y en el mismo asiento estuve sentado, pero no me empelotaron. Estuve en el Grammy 2019 con la canción “La momia”, pero no sacaron nada. Yo grabé “Ya voy” en el 2019, y nunca lo pasaron, pero cuando lo grabó Marc Anthony todas las radios lo pasan. Eso debe de cambiar.

¿Hay posibilidades de que vuelvas a la televisión?

No, yo soy como Gisela (Valcárcel) que va de vez en cuando y no se quema. Por más bueno que seas, si sales todos los días te quemas. Hay muchas personas que creen que porque sales siempre en televisión te haces popular. No es porque me crea bacán, pero yo sigo invicto. Ahora estuve grabando con un programa y la gente estaba amontonada que casi no se podía.

Melcochita junto con Ernesto Pimentel en el set de "El reventonazo". Foto: América TV

Entonces, ¿no volvería a un programa diario o semanal?

No. Iría, pero de vez en cuando, para generar impacto. A mí me gusta la televisión, pero hay que cuidarse. Por ejemplo, ahora estoy grabando una película que se va a llamar “No vayan”. Hay una parte donde cantó con Zaperoko, mientras sueño que soy sonero. Será para reírse, vacilón, ya la vamos a acabar.

Melcochita se tomó unos minutos para elogiar a Tony Succar

A él (Tony Succar) es para ponerle un busto porque es peruano y ha superado en el Grammy a grandes arreglistas a su juventud. En el Grammy no hay ‘argolla’. Había bravos y ganó el muchacho. Dio el salto de haber hecho arreglos con la música de Michael Jackson. Con eso se nace, eso no se estudia en ninguna universidad.

¿Melcochita prefiere ser humorista o sonero?

Sonero, pues hermano. Una canción te la piden dos o tres veces, pero un chiste no. Es más difícil ser comediante. Cuando soneo estoy contento en el escenario, la gente goza.