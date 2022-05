Gigi Mitre sobre Vania tras declaraciones de la socia de Mario: “Ahora sí vamos a ver su furia”

Tras las nuevas declaraciones que dio Evelin Jiménez, confidente de Mario Irivarren, la conductora Gigi Mitre se mostró ansiosa por saber la respuesta de Vania Bludau, ya que asegura que la modelo no se quedará callada y saldrá con todo a defender su lado de la historia.

Asimismo, la compañera de Rodrigo González compartió su preocupación por el chico reality y le aconsejó estar preparado para todo lo que se viene luego de estas nuevas revelaciones de agresión durante la relación que tuvo con la influencer.

¿Qué dijo el testigo de Mario Irivarren?

Una persona alegada a la pareja conversó con el programa “Amor y fuego”, donde dio detalles inéditos de la relación que mantenían Mario y Vania. Asimismo, contó el momento de terror que pasó el modelo al ser mordido por su pareja en el cuello en presencia de varias personas.

PUEDES VER: Testigo afirma que Vania Bludau agredió primero a Mario Irivarren en discoteca

“La misma cantaleta, el mismo show, no sé por qué fue el detonante, pero se pusieron a pelear. La cosa es que ella va abajo, me parece que a escuchar a Daniela Darcourt con él, y en una de las discusiones que tiene, ella le muerde el cuello (...) y él al tratar de tranquilizarla le coge el cuello fuerte , como para que pare porque él también se puso medio loco y ella ya estaba loca”, mencionó.

Gigi Mitre advierte a Mario Irivarren

Gigi Mitre y ‘Peluchín’ quedaron asombrados al escuchar los detalles que contó la confidente de Mario Irivarren sobre la agresión que sufrió el joven por parte de Vania Bludau; así como otros altercados que ella presenció mientras la pareja estaba junta.

De esta forma, la presentadora de espectáculos dio su opinión al respecto durante varios minutos e indicó que la polémica sobre esta relación recién está comenzando porque ahora saldrá la ex chica reality a arremeter con el emprendedor.