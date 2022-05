Magaly Medina dio a conocer la conversación que Vania Bludau y Evelin Jiménez tuvieron vía WhatsApp para aclarar qué tipo de violencia sufrió la modelo durante su relación con Mario Irivarren. Ante las especulaciones de la ‘Urraca’, la confidente del ex chico reality se contactó con la productora de ATV para hacer un reclamo.

Como se sabe, este viernes 13 de mayo, Magaly Medina emitió un informe en el que Vania Bludau demuestra que Evelin Jiménez tenía conocimiento sobre la violencia física que sufrió la modelo junto a Mario Irivarren. Asimismo, se evidenció que la empresaria defendía a la modelo poco tiempo después de que ella terminara su relación con Mario Irivarren.

Evelin Jiménez reclama a la producción de ATV

A través de unas historias en su cuenta de Instagram, Evelin Jiménez dio a conocer que le reclamó por WhatsApp a la producción de Magaly Medina porque, supuestamente, se sacaron de contexto las declaraciones que ella brindó.

“Buenas noches. Tendrás que probarme donde digo que ella merecía ser pegada. ¿En qué momento, cuando me llamaste, lo dije?. Magaly lo dijo y lo grabé, eso es difamación”, se puede leer en la captura de pantalla.

Amiga de Mario Irivarren reclama a la producción de Magaly Medina. Foto: Instagram.

“En primer lugar, yo jamás dije que la señorita Vania merecía ser golpeada. La reportera ya me dijo que ella en ningún momento dijo eso (tengo la conversación grabada). Segundo lugar, mis respuestas fueron sacadas de contexto y editadas”, dijo en la siguiente historia.

Evelin Jiménez niega especulaciones. Foto: Instagram.

“Y si me expresé así fue por una pregunta que me hacen que no lo pusieron, pero mi respuesta completa fue esta: ‘Yo soy una mujer con tres hijos, no estoy para niñerías. Ella es una mujer con muchos maridos y está grande para escribirme, insultarme y luego borrar. Si algo tiene que decirme que me lo diga, no que me escriba y luego borre. Eso es para niñas”, prosiguió.

Evelin Jiménez niega especulaciones. Foto: Instagram.

Evelin Jiménez niega volver a tocar el tema

“Les pido disculpas por mis respuestas (editadas). Solo sé que hay una verdad y como no les pude enviar los audios de los testigos, pasó todo esto. No tengo más que decir. No volveré a hablar del tema. El tiempo es sabio y no hay mentira que dure toda la vida”, finalizó.