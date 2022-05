Mario Irivarren le pide paz a Vania Bludau y desautoriza a su amiga: “No quiero una guerra”

Mario Irivarren levantó la bandera de la paz a Vania Bludau. El ex chico reality se mostró en contra de las declaraciones de su amiga y socia, Evelyn Jiménez, quien salió a defenderlo y acusó a la modelo de haber mentido ante la prensa. A través de unos mensajes de WhatsApp, se comunicó con su expareja para aclarar lo sucedido.

Mario Irivarren habló con Vania Bludau

Según el chat que mostró Vania Bludau para “Magaly TV, la firme”, ella le increpa a Mario Irivarren por lo que dice su amiga en los medios y le pregunta si él está detrás de esos ataques.

“¿Todo bien con Evelyn? ¿No les va bien en el negocio o qué pasa? (...) Evelyn hablando i.... por tratar de defenderte. No me digas que no sabes nada, o sea, yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que ya está y Evelyn (…) no entiendo”, expresó la influencer.

¿Qué le dijo Mario Irivarren a Vania Bludau?

Mario Irivarren le pidió la paz a Vania Bludau y aseguró que tomará medidas para que su amiga no declare contra ella. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas (…) Vania, sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder”, respondió.