Jossmery toledo sobre su salida de la Policía por Tiktok: “Era un acoso laboral”

Jossmery Toledo es una de las modelos con varios seguidores en “Esto es guerra”, esto se debe a sus inicios en Tiktok, plataforma social en la que debutó grabando videos con coreografías cuando era parte de la Policía Nacional; sin embargo, esta popularidad no siempre le trajo buenos resultados.

Durante una entrevista con Natalie Vértiz en “Estás en todas”, la chica reality relató cómo se sintió con esta popularidad originada a partir de un baile en Tiktok y cuáles fueron las acciones que tomó en su trabajo como autoridad peruana.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

“El Tiktok en realidad no lo sabía usar. En ese tiempo tenía un exnovio que me hacía las fotos y videos, él es el que lo colgó porque yo no sabía de esas cosas. Lo subió y yo no lo hice con la intención de ser mediática, ni nada. Lo subió y Diosito me iluminó y me puso la estrella de ‘Jossmery tienes que ser famosa’”, dijo al inicio para contextualizar la historia.

Sin embargo, la modelo afirmó que esta acción no fue del todo provechosa: “Me ocasionó problemas en mi trabajo, pero lo tuve que arreglar. Me fue bien porque no hice nada malo en ese Tiktok”.

Finalmente, reveló que ella tuvo que dejar este trabajo por las consecuencias: “En realidad no me sacaron, yo renuncié. Terminé el proceso de investigación, porque me investigaron. Para mí fue molestoso, como que fuera una delincuente y yo misma renuncié y me retiré de la Policía porque me iban a buscar el motivo para molestarme. Era acoso laboral prácticamente, así que yo decidí retirarme para no salir manchada”.

Le espantaron un futbolista

Durante la misma entrevista, Jossmery Toledo reveló que sí estaba saliendo con el futbolista Piero Hincapié; sin embargo, él se alejó por la exposición mediática que generó este romance.

“Me lo espantaron. Sí, estábamos conociéndonos porque tú no sabes si vas a seguir con esa persona o vas a quedar para algo serio. Como esto del medio no le favorece y salió de la nada, entonces ya no”, expresó durante la conversación con Natalie Vértiz. Video: América TV.