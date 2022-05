Jossmery revela por qué aún vive en casa de sus padres: “Prefiero aprovecharlos al máximo”

Jossmery Toledo vuelve a ser noticia luego de haber sido fuertemente vinculada con el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié. Esta vez, la expolicía concedió una entrevista a “Estás en todas”, donde Natalie Vértiz visitó el distrito en que la chica relaity creció: San Juan de Lurigancho.

Durante su recorrido por los lugares más visitados de Jossmery cuando niña, Natalie Vértiz le consultó sobre varios temas, uno de ellos fue la relación que tenía con sus padres, con quienes es bastante unida.

Jossmery quiere seguir viviendo con sus papás

“¿Cómo así tú decides seguir aquí con tus papis en tu barrio de toda la vida?”, le dijo la conductora de “Estás en todas”.

“ Yo siempre he dicho: ‘mientras ellos estén hay que aprovecharlos porque después uno se arrepiente’. Entonces, yo digo para que alquilar, un gasto innecesario, también tengo mis animales y prefiero aprovechar al máximo con ellos . A menos que me case. Es difícil, con cualquiera no puedes ir a convivir y ya”, comentó entre risas la chica reality.

Del mismo modo, la joven agregó la cuota de comicidad mencionando que su convivencia con su expareja Jean Deza fue “horrible”.

¿Por qué Jossmerry Toledo ya no sube TikToks?

En su paso por San Juan de Lurigancho, Natalie Vértiz no pudo dejar de preguntarle a Jossmery Toledo sobre sus inicios en TikTok, plataforma que la catapultó a la fama por sus virales contenidos. No obstante, en la actualidad, la modelo ya no tiene realiza contenido.