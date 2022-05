Johanna Cubillas furiosa con Mirella Paz: “Dice mentiras sobre un hombre felizmente casado”

Mediante redes sociales, Johanna Cubillas dejó un extenso mensaje para aclarar la reciente polémica que se ha generado con Mirella Paz y los supuestos coqueteos a su esposo Juan Ichazo. La hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas expresó su molestia y defendió a su pareja de los ataques de la cantante.

El mensaje de Johanna Cubillas

La joven hizo una publicación en sus historias de Instagram para dar a conocer su incomodidad con la artista peruana por lo señalado acerca de su esposo y aseguró que la cantante perturba la tranquilidad de su familia. Asimismo, indicó que no es correcto que ella se esté involucrando en un matrimonio feliz.

“Entre Juan y yo no hay secretos y hay un respeto enorme, hay extrema confianza, por eso mismo jamás dudé de él en absoluto. A mí lo que me jod* es la pend*** que esta tipa se quiera hacer la rica diciendo mentiras sobre un hombre felizmente casado y con una familia hermosa (la nuestra)”, arremetió.

Johanna Cubillas arremete nuevamente contra Mirella Paz. Foto: Johanna Cubillas/Instagram

Por otro lado, explicó el por qué salió a declarar para el programa “Amor y fuego”. Además, resaltó que lo volvería a hacer con tal de proteger a su familia, ya que la persona pública en su relación es ella.

“Lo haría un millón de veces porque no voy a permitir que intenten perturbar la tranquilidad de mi familia. Nadie se mete ni con mi esposo ni con mi hijo”, acotó.

¿Qué le respondió Mirella Paz?

El último 13 de mayo, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron una nota en la que se ve que Mirella Paz sigue a Juan, esposo de Johanna Cubillas. No obstante, la cantante restó importancia a las acusaciones, pues él también la sigue a ella.

“Se supone que si ella está celosa de su marido es porque me ha visto alguna conversación con el marido o algo por el estilo, ¿no? No la entiendo, la verdad. Nunca la he visto en mi vida para comenzar ni la conozco, no sé quién es. El chico me siguió y yo le seguí”, señaló durante la llamada telefónica.

Por último, la ex-Miss Perú agregó: “La verdad me causa mucha gracia. Pobrecita, no sé. No me importa, no la conozco. La gente está equivocada, de verdad que sí, imagínate, pero, ¡ay!, qué insegura”.