Flavia Laos se luce junto a las hermanas de Patricio Parodi en otro evento familiar

Flavia Laos y las hermanas de Patricio Parodi mantienen una buena amistad desde hace varios años atrás, es por eso que se las ve juntas continuamente en reuniones familiares, como el babyshower de Majo Parodi, en el que la influencer se cruzó con Luciana Fuster.

Este viernes 13 de mayo, la intérprete de “Estar contigo” estuvo celebrando el cumpleaños de las mellizas en casa de Patricio Parodi; sin embargo, no se visualizó la presencia de su expareja ni de Luciana Fuster.

Flavia Laos junto a Majo y Mafer Parodi

Todas las invitadas subieron fotografías y videos a su cuenta de Instagram de la decoración, la comida y lo divertida que estuvo esta reunión. En las imágenes se puede ver que toda la fiesta estuvo adornada con globos dorados y rosados; asimismo, las agasajadas también portaron prendas luminosas que combinaron con la ocasión.

“Happy birthday mellizas hermosas. Las quiero muchísimo, lo mejor del mundo para ustedes siempre”, dijo Flavia Laos en la descripción de la historia.

Luciana Fuster y Patricio Parodi

Según las historias en Instagram de la ‘Combatiente’, ella y Patricio Parodi tuvieron una noche de películas en el Jockey Plaza. Al salir del programa, ambos fueron al cine; sin embargo, no estuvieron satisfechos con la película.

“No es por nada, pero acabamos de ver “Dr. Strange” y qué mala película. Si no me dormí fue por obra y gracia de Dios. No que se esperó más bebé, se esperó todo. La película dura dos horas, osea hemos venido a las 10 y acaba de terminar a las 12 y como desde las 11:30 p. m. ya no tenía sentido”, dijo entre risas.