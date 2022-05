‘Cachuca’ se encuentra muy entusiasmado, puesto que acaba de pasar a la fila de los casados junto a su ahora esposa Elizabeth Odar. El viernes 13 de mayo, ambos contrajeron matrimonio en la Municipalidad de El Agustino y estuvieron acompañados por sus seres queridos. Sin embargo, el hijo y las hermanas del líder de Los Mojarras brillaron por su ausencia.

Por medio de un enlace en vivo, Magaly Medina le preguntó a Hernán Condori por qué su familia cercana no estuvo presente en la boda y él aclaró que siempre pondrá en primer lugar a su pareja, aunque ello implique alejarse de sus más cercanos.

“La procesión se lleva por dentro, pero si la van a atacar a ella, me atacan a mí. Yo no tengo nada contra mi familia, la amo, pero si van a tocar lo que yo amo, entonces tengo que dar un paso al costado”, aseveró ‘Cachuca‘.

“Lo entiendo, no puedo obligarlo a venir a un lugar donde se siente mal. Le deseo lo mejor en su vida, ya es todo un hombre y que triunfe en la vida como yo he triunfado... Me ha costado muchas cosas, hasta perderlo a él, pero soy feliz ahora, en este momento y para el futuro”, añadió el vocalista de Los Mojarras en “Magaly TV, la firme”.

‘Cachuca’ acusa a sus hermanas de desalojar a su esposa

A mediados de abril, ‘Cachuca’ manifestó que sus hermanas desalojaron a su esposa de su hogar mientras él se encontraba en UCI.

Con notable molestia, el cantante arremetió contra sus familiares y afirmó que “cada vez que creen que he muerto, aparecen”.

Familia de ‘Cachuca’ protagoniza pelea en comisaría

El 31 de marzo se dio a conocer que ‘Cachuca’ fue llevado a emergencias en el hospital Hipólito Unanue y su familia protagonizó una fuerte pelea en la comisaría.

¿Qué sucedió? Jeison Condori, hijo del cantante, aseguró que Elizabeth Odar alcoholizaba a su padre y a raíz de ello se originó la discusión.