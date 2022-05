Alessia Rovegno dejó su trabajo para ingresar al Miss Perú: “Tenía contratos en New York”

Alessia Rovegno continúa dando de qué hablar luego de haber sido anunciada como la flamante concursante del Miss Perú 2022. La modelo e hija de Bárbara Cayo brindó una entrevista en la que reveló lo difícil que fue para ella tomar la decisión de ingresar al certamen de belleza nacional, dirigido por Jessica Newton.

Tuvo que dejar sus proyectos en el extranjero, uno de ellos era un trabajo para una reconocida empresa de modelaje en Estados Unidos. Comentó que, pese a que ha preferido concursar, cuenta con el apoyo de la agencia.

“Definitivamente, cambió muchísimo, yo ya tenía contratos en New York , estoy en una agencia de modelaje, pero hablé con ellos y me dejaron quedarme acá para participar en el certamen y dar mi 100%. (...) No fue una decisión para nada fácil meterme al concurso del Miss Perú; pero si lo hice, me comprometo al 100%”, expresó para La República.

¿Alessia Rovegno vivirá en el Perú con Hugo García?

Aseguró que, si gana de la corona del Miss Perú, se quedará a vivir en el país durante su reinado. “Si es que soy elegida, por supuesto, me quedaría todo el tiempo que tenga que quedarme trabajando por mi país y por los niños, que es algo que me llena el corazón. Desde muy chiquita he querido hacer algo con los niños”, agregó la novia de Hugo García.

“Por ahora vivo en Perú, mi compromiso está con el Miss Perú. Pero todavía tengo el contrato en New York, eventualmente me gustaría regresar”, aseveró.

Niega favoritismo en el Miss Perú

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Alessia Rovegno negó tener favoritismo en el Miss Perú debido a las críticas que ha recibido en las redes sociales. “Aquí todas nos estamos esforzando y preparándonos un montón. Es una experiencia nueva, estoy aprendiendo bastante, me encanta. He conocido a chicas que tienen mucho potencial y muchas ganas de trabajar”, sostuvo.