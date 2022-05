Yola Polastri no se guardó anda y arremetió contra Nataniel Sánchez, quien había mencionado anteriormente que una exanimadora infantil la habría agredido verbalmente. Al respecto, la recordada ‘Chica de la tele’ cuestionó su actitud con sus seres queridos.

En declaraciones a un medio local, se mostró sorprendida por lo que dijo ella y aseguró que también falta el respeto a las personas. “Fue bastante desagradable escucharla decirle una lisura a su mamá en televisión . Es evidente que es una boca sucia”, dijo la artista de 72 años.

Yola Polastri arremete contra Nataniel Sánchez. Foto: difusión

Le recomendó que cuide sus modales y vocabulario porque es una figura pública y podría jugarle en contra. “Como le va a decir coj***, aunque se traten así”, reveló Polastri.

“Eso debe quedar en casa. Veo que solo come y le falta el respeto a su madre”, agregó a El Popular.

Yola Polastri rumbo a 50 años en la animación infantil

Por otro lado, Yola Polastri habló de sus preparativos por sus 50 años de trayectoria artística. Contó que ya inició con los festejos por el medio siglo en la animación infantil.

“Un 15 de mayo aparecí por primera vez en el mundo de los niños en América televisión. Me quedé 25 años en pantalla con el mismo programa”, comentó.

Agregó que sigue vigente hasta la fecha y trabaja en su campaña Recobrando valores. Aseguró que no necesita de pantalla para continuar con su labor.

María Pía niega haber maltratado a Nataniel

La acusación de Nataniel Sánchez llegó hasta los oídos de María Pía Copello. Muchos usuarios aseguraron que la tiktoker era quien gritó a la actriz, puesto que trabajaron juntas años atrás.

Rodrigo González se encargó de decir lo que le contó la influencer sobre el tema. “Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 25 chicos (...) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo: ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’”, detalló.