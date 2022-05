Gigi Mitre llama “tóxicos” a Vania Bludau y Mario Irivarren: “Los dos son personas prepotentes”

¡No los soporta! Mucho se ha dicho de Vania Bludau y Mario Irivarren luego de que una amiga del exchico reality y un testigo salieran a hablar con “Amor y fuego” sobre las intensas peleas que los personajes mediáticos tenían cuando estaba juntos.

Después de escuchar de que Vania habría mordido a Mario, Gigi Mitre afirmó que ambos tienen fuertes problemas de conducta.

Gigi Mitre sobre Vania y Mario: “Ambos son personas tóxicas”

Luego de escuchar el testimonio de la amiga de Mario Irivarren, Gigi Mitre quedó convencida de que el excompetidor de “Esto es guerra” y Vania Bludau reaccionaron de manera inapropiada ante sus problemas y se agredieron mutuamente:

“A mí me parece que, definitivamente, ambos son personas tóxicas. Los dos son personas prepotentes. Obviamente, siempre va a sopesar el acto de violencia más del hombre hacia la mujer. Yo no dudo de que podría ser verdad, tenían unas faltas de respeto entre ellos que no se justifican de ni un lado ni del otro. Todo esto que estamos viendo, aunque no lo haya dicho Mario, Mario ha dado el ‘Ok’ (de ocultarlo)”.

Testigo sobre agresiones entre Mario y Vania: “Él le coge el cuello fuerte”

Mario Irivarren y Vania Bludau se han agredido en más de una ocasión, de acuerdo a lo que dijo un testigo para “Amor y fuego”. Además del testimonio de la amiga íntima del exchico reality, quien señaló que Vania habría perjudicado también a Mario en lo laboral, ‘Peluchín’ y Gigi escucharon las palabras de una supuesta persona que presenció la violencia física entre ambos:

“Se pusieron a pelear. La cosa es que ella va abajo, me parece que a escuchar a Daniela Darcourt con él, y en una de las discusiones que tiene, ella le muerde el cuello (...) y él al tratar de tranquilizarla le coge el cuello fuerte, como para que pare porque él también se puso medio loco y ella ya estaba loca”.