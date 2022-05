Melissa Klug tras denuncia a Samahara por amenazas de muerte: “Ella es mayor de edad”

Samahara Lobatón fue denunciada por Jorka Otoya, una amiga de su novio, Youna, por amenazas de muerte y acoso. En “Amor y fuego”, la presunta agraviada mostró una conversación de WhatsApp, como prueba de la acusación.

Tras ello, la hija de Melissa Klug se pronunció y negó las declaraciones de la joven, asegurando que no la conoce.

“Yo ni sé quién es, te juro. Ahora todas me conocen, hasta se inventan conversaciones. Ahora yo estoy con mi bebé enferma. No sé de qué me hablas”, aseveró.

Melissa Klug marca distancia del conflicto de Samahara

Ante esta polémica en la que se encuentra Samahara Lobatón, Melissa Klug prefirió evitar hablar del tema alegando que su hija ya es mayor de edad. Como se recuerda, en varias oportunidades la empresaria se mostró en desacuerdo con la relación entre su hija y Youna.

“Ella es mayor de edad y es consecuente de sus acciones. Yo no tengo nada que decir públicamente. Lo haré en privado” , mencionó, según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Samahara Lobatón se pronuncia y niega acusación

Tras la acusación que presentó Jorka Otoya, la amiga de su pareja, Samahara se defendió y aseguró que las conversaciones expuestas por la joven eran falsas, pues habrían sido editadas.

“Ahora se edita todo. Espero que sea verdad. Este número solo lo utilizo para trabajar y me parece muy raro, más que lo utilice para cosas personales” , dijo, negando la veracidad de estos mensajes.

“Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es... Esa conversación no existe”, aseguró.