Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en medio de la polémica. ¿Qué pasó? El jueves 12 de mayo, “Amor y fuego” reveló que una joven identificada como Jorka Otoya levantó una denuncia contra la influencer por supuestamente haberla amenazado de muerte. Asimismo, se dio a conocer la respuesta de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón ante dicha querella.

Samahara Lobatón es denunciada presunta amenaza de muerte

En el informe difundido por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la presunta agraviada mostró una serie de mensajes de WhatsApp como pruebas para sustentar su demanda.

De acuerdo a las conversaciones expuestas, Samahara la habría atacado por creer que Youna, su pareja y padre de su hija, le estaba siendo infiel con ella .

La respuesta de la influencer

Al ser consultada sobre esta reciente controversia, Samahara Lobatón rompió su silencio y aseguró que los mensajes de WhatsApp expusestos por Jorka Otoya estaban editados.

“ Yo ni sé quién es , te juro. Ahora todas me conocen, hasta se inventan conversaciones. Ahora yo estoy con mi bebé enferma. No sé de qué me hablas”, aseveró.

“Ahora se edita todo. Espero que sea verdad. Este número solo lo utilizo para trabajar y me parece muy raro, más que lo utilice para cosas personales”, dijo, negando la veracidad de estos mensajes. “Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es... Esa conversación no existe ”, sentenció la hija de Melissa Klug.

Samahara desmiente ruptura con Youna

Ante la ola de especulaciones sobre una presunta ruptura, Samahara Lobatón reafirmó su amor por Youna con un romántico mensaje en redes sociales.

“Mi soulmate (compañero). Soy la última en saludarte porque siempre seré la primera. Quiero desearte un feliz cumpleaños, que tus sueños y metas este año se cumplan y que podamos lograr todas las que tenemos juntos, como familia. Sigue siendo ese padre espectacular con Xianna, tu maestra de vida. Te amamos muchísimo, Xianna y yo”, fueron las palabras de la influencer.