Samahara Lobatón está nuevamente en una polémica tras la revelación de una joven de 21 años en “Amor y fuego”. Jorka Otoya, nombre de la mujer, denuncia a la influencer de amenazas de muerte por su acercamiento a Youna.

Ella descartó tener un romance con el novio de la exchica reality y contó que el inicio de este pleito viene desde hace dos años.

Joven brinda nuevas declaraciones

Recientemente, Otoya fue entrevistada por “Magaly TV, la firme” y mostró sus últimos mensajes con el yerno de Melissa Klug. Cuando se le consultó si la tiktoker aún le tiene cólera, ella dio un “sí” como respuesta.

“Me dice: ‘Sí, cuando te vea, dice que te va a arrastrar, te va a matar y te va a pegar’ ”, dijo la joven de 21 años. Al respecto, pidió garantías a las autoridades.

“(Le tengo miedo) Por las denuncias que ha tenido, por su tipo de comportamiento. No es la primera vez que tiene problemas así, en la tele ya ha salido también”, manifestó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón dedica tierno mensaje a Youna y desmiente ruptura amorosa

Samahara Lobatón es denunciada ante la Policía

“Amor y fuego” informó el 12 de mayo sobre la denuncia policial de Jorka Otoya. La agraviada mostró unas conversaciones de WhatsApp que constatarían la acusación.

La razón de esta gresca se debería a un presunto romance entre Youna y Yorka. No obstante, esta teoría fue descartada por la propia influencer.

Samahara Lobatón niega conocer a Jorka Otoya. Foto: Willax TV.

Samahara Lobatón se pronunció para dar su versión de los hechos. “Yo ni sé quién es, te juro. Ahora todas me conocen, hasta se inventan conversaciones. Ahora yo estoy con mi bebé enferma. No sé de qué me hablas”, dijo al programa.

“Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es”, agregó en la conversación que tuvo con el reportero del programa.