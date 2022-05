‘Peluchín’ critica amenazas de Samahara Lobatón a Jorka Otoya: “No me augura un buen final”

Samahara Lobatón sigue protagonizando escandalosos titulares después de haber amenazado de muerte a Jorka Otoya, joven que asegura sentirse temerosa de que la hija de Melissa Klug atente en contra de su vida.

En esta ocasión, Rodrigo González y Gigi Mitre advirtieron a su público que el comportamiento presentado por Samahara no es sano y que no es justificable que diga que “por ser joven” tiene el permiso de hablar deliberadamente.

Rodrigo González: “Va a pasar de farándula a policiales”

Rodrigo González y Gigi Mitre dejaron en claro que no consideran ligeros los mensajes que Samahara Lobatón envió a Jorka Otoya, tras acusarla de haber tenido un acercamiento sentimental a escondidas con su novio Youna.

Asimismo, ‘Peluchín’ aseguró que los textos de WhatsApp evidencian que Samahara y el padre de su hija no tienen una relación sana , por lo que podrían perjudicar a su niña en un futuro.

“(Otros shows) refuerzan la idea de que ellos tienen una relación ‘un poquito problemática’, pero que los chicos se quieren. No es para tomárselo a broma. Una persona que es capaz de sacar un cuchillo y amenazar de muerte a alguien porque se te ocurrió, siendo verdad o no, que está saliendo con ' Youna’, te indica el perfil de la ‘Saca chaira’ y eso a mí no me parece divertido. Yo creo que cualquier día esto va a pasar de farándula a policiales. Graben lo que acabo de decir”.

Jorka tiene miedo de Samahara por haberla denunciado

En la noche del pasado jueves 12 de mayo, Jorka Otoya visitó el set de “Magaly tv, la firme” para revelar más detalles de las amenazas que recibió de Samahara Lobatón. La joven le aseguró a Magaly Medina que teme por su vida con respecto a cómo vaya a reaccionar la hija de Melissa Klug, luego de haberla denunciado.

“Me dice: ‘Sí, cuando te vea, dice que te va a arrastrar, te va a matar y te va a pegar. (Le tengo miedo) Por las denuncias que ha tenido, por su tipo de comportamiento. No es la primera vez que tiene problemas así, en la tele ya ha salido también”, afirmó Otoya.