Patricio Parodi aún no elimina todas sus fotos y videos con Flavia Laos en sus redes sociales, según pudo investigar Magaly Medina este 12 de mayo. Mostró capturas de las publicaciones del chico reality con la influencer de hace un año y tuvo algunas interrogantes.

La conductora se cuestionó sobre por qué no las borra hasta la fecha. “Creo que si una relación terminó, la persona que ahora está en tu vida ¿por qué tiene que estar viendo todos los ‘apapachos’ que te diste con la antigua?”, dijo.

Dejó entrever que él podría tenerle un “afecto especial”. “ A menos que le guardes cariño, que fue muy importante en tu vida. Los jóvenes de hoy en día desaparecen (rápido las fotos)”, agregó.

Aprovechó en dejar un mensaje final. “Luciana, ¿por qué no le dices que las quite? Un poquito de respeto”, sentenció.

¿Patricio Parodi no olvida a Flavia Laos?

La República pudo verificar que, efectivamente, el capitán de los ‘guerreros’ tiene visibles sus fotografías con Flavia Laos, de quien se separó meses atrás para iniciar una relación con Luciana Fuster.

De momento, el modelo no ha dado explicaciones ni, hasta el cierre de la nota, ha eliminado las publicaciones.

¿Patricio Parodi no olvida a Flavia Laos?. Foto: captura/Instagram

Patricio Parodi y Luciana Fuster tiene su primera pelea en TV

Momentos tensos. Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron un cruce verbal la tarde del 12 de mayo en “Esto es guerra”. La modelo defendió a Rafael Cardozo de los ataques de su pareja.

“Durante la competencia, nadie del equipo se puede meter o aconsejar que haga lo mismo que el compañero”, dijo la influencer.

“No hay ningún problema en que alguien quiera enseñar cómo pasar (...) No, no, Luciana, te estás equivocando por querer defender la trampa de Rafael. No defiendas ni trates de jalar la atención por otro lado”, le respondió el ‘Pato’.