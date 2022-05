Johanna Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo ‘Nene’ Cubillas, se dio cuenta de que Mirella Paz le dio ‘likes’ a fotos de su pareja en Instagram, y no dudó en contactarse con “Amor y fuego” para dar a conocer su versión de los hechos. Sin embargo, la salsera no se quedó callada y también dijo qué le pareció la actitud de la joven por estas interacciones en redes sociales.

Este viernes 13 de mayo, “Amor y fuego” emitió una nota en la que se evidencia que Mirella Paz sí sigue a Juan, el esposo de Johanna Cubillas; sin embargo, la cantante reveló que él también la sigue en Instagram.

¿Qué dijo Mirella Paz?

“Se supone que si ella está celosa de su marido es porque me ha visto alguna conversación con el marido o algo por el estilo, ¿no? No la entiendo, la verdad. Nunca la he visto en mi vida para comenzar, ni la conozco, no sé quién es. El chico me siguió y yo le seguí”, explicó al iniciar la llamada telefónica.

“La verdad me causa mucha gracia. Pobrecita, no sé. No me importa, no la conozco. La gente está equivocada, de verdad que sí, imagínate, pero, ¡ay!, qué insegura”, dijo la ex Miss Perú entre risas.

Mirella Paz afirma que sigue a Juan, el esposo de Johanna Cubillas. Foto: Instagram.

Johanna Cubillas acusa a Mirella Paz

La hija del exseleccionado de la Bicolor dio a conocer este hecho a través de una historia en Instagram: “Me acabo de dar cuenta de que, a Juan, lo sigue una chica medio conocida, con varios miles de seguidores y le pone ‘likes’ en todas las fotos en las que sale solo. Ja, ja, ja, ¿qué necesidad, señora?”, dijo Johanna Cubillas sin revelar la identidad de la mujer.

Posteriormente, “Amor y fuego” se contacta con ella y le consulta a quién se refiere: “A Mirella Paz me parecía raro que lo siga a él, a mí no me sigue. Solo le da ‘likes’ a las fotos en las que aparece solo y ahí sí se me encendieron las alarmas”.

“A mí se me hizo raro y le escribí porque yo soy súper directa. Le dije: ‘Hola, Mirella, ¿qué tal? Soy Johanna Cubillas. Quería saber cuál era la finalidad de ‘likear’ las fotos y seguir a un hombre casado, con una familia’. Y me dijo: ‘Hola, bella, lo sigo porque él me sigue a mí’, y mentira porque él no sigue a nadie. ‘Y los ‘likes’ fueron recíprocos’, otra mentira porque mi esposo no le da ‘likes’ a nadie y lo conozco porque por algo es mi esposo, o sea una cínica fatal”, agregó.

“No tengo ni idea de quién es. He visto que me ha stalkeado varias veces por Instagram porque me aparece cuando ve mis historias. Yo todo lo que sé de ella es que participó en el Miss Perú”, finalizó.

Emprendedora denuncia a Mirella Paz

Este último 23 de marzo, el programa de Magaly Medina emitió una nota en la que Mafer Sánchez, una joven propietaria de una marca de ropa, aseguró que Mirella Paz le pidió 60 prendas a cambio de publicidad porque dichos artículos formarían parte de un videoclip: “Mirella Paz, me estafaste, te hiciste llamar mi amiga (…). Que se ponga la mano en el corazón. Ella sabe que está mintiendo”.