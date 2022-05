Evelin Jiménez, socia y amiga de Mario Irivarren, niega agresiones denunciadas por Vania Bludau

Mario Irivarren y Vania Bludau no habrían dicho todas sus verdades. “Amor y fuego” tuvo acceso al testimonio de Evelin Jiménez, socia y amiga íntima del ex chico reality desde hace más de 10 años. Según la empresaria, las graves acusaciones que ha hecho la modelo sobre haber sido agredida por el ex integrante de “Esto es guerra” no son ciertas, ya que habría sido Bludau la que inició las agresiones físicas.

Evelin Jiménez: “Ella se lanzó al cuello de Mario a morderlo”

Mario Irivarren tiene una nueva defensora en todo el escándalo que protagoniza con Vania Bludau. Evelin Jiménez concedió una entrevista exclusiva a “Amor y fuego” en la que reveló a detalle cómo se dieron las agresiones físicas en la pasada relación.

“(...) La persona que me ha contado eso es una persona creíble. Ha estado ahí, ha visto que ella se lanzó al cuello de Mario (...) a morderlo. Es por eso que él reacciona y la agarrar del cuello para calmarla. Esa parte no la ha contado ella. De repente, en la historia que ella se ha creado no pasó. Para ella, hay muchas cosas que no pasaron”.

Más adelante, la socia de Mario afirmó que, cuando el modelo visitó el set de “Amor y fuego” no quiso decir la verdad completa por no afectar a Vania y que la ex ‘combatiente’ no sería la víctima en este caso. De igual forma, aseguró que después del escándalo que protagonizó Irivarren con Bludau, varias marcas dejaron de trabajar con él. “Le fregó el trabajo”, aseguró Evelin.

Testigo habla de las peleas de Mario y Vania: “Ella antes le metió una mordida”

Evelin Jiménez mencionó a un testigo que habría visto las agresiones físicas de Mario Irivarren y Vania Bludau: “Vania le hace ‘chongo’ de: ‘¿Por qué hablas con las amigas de Ivana? Me dejas de lado’. Mario ya no pudo más y le empezó a alzar la voz. Vania agarró y se fue. Al día siguiente, conversaron de que si tienen otra discusión, intentaría calmarse. Al día siguiente, fueron al concierto de Daniela Darcourt. Estaban por ahí las amigas de Ivana y otra vez el mismo show. Se pusieron a pelear. (...) En una de las discusiones que tienen, ella le muerde el cuello y él, al tratar de tranquilizarla, le coge el cuello fuerte. Él también se puso medio loco, pero ella antes le metió una mordida en el cuello y eso no lo puede negar”.