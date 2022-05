María Pía Copello se encuentra en una controversia mediática luego de ser acusada por una de sus exbailarinas. La joven Dannya Bahamonde reveló a través de un video en TikTok que la conductora usualmente gritaba a los miembros de su elenco y respaldó así la versión de Nataniel Sánchez.

“Los únicos que nos podían llamar la atención era la gente de producción por autorización de nuestros padres porque éramos menores de edad. Ella se creía con el derecho de hacer lo que se le daba la regalada gana porque simplemente era María Pía ”, aseveró.

Exbailarina afirma no querer atención mediática

Luego de que sus declaraciones se viralizaran en redes sociales, la exbailarina aclaró que solo quería contar su propia experiencia con la figura de televisión y no tiene intenciones de obtener fama a través de dicho pronunciamiento.

“Se está tornando incómodo, yo no soy de este mundito, no como ni vivo de esto, solo quise salir a defender una verdad”, expuso

Del mismo modo, habría mandado una indirecta a María Pía Copello por desmentir lo expuesto por Nataniel Sánchez.

“Sí me indigna que la gente ahora tenga amnesia y se quieran pintar como algo que no fueron en esa época. Yo no sé si habrán cambiado, pero al parecer, para seguir mintiendo, no creo que hayan cambiado mucho”, escribió Dannya Bahamonde en su cuenta de Instagram.

Exbailarina asegura no querer fama tras acusar a María Pía Copello. Foto: captura Instagram

¿Qué respondió María Pía Copello?

María Pía Copello se comunicó con Rodrigo González luego de ser vinculada a las declaraciones de Nataniel Sánchez sobre una famosa conductora que le gritó cuando tenía 10 años.

‘Peluchín’ replicó a la audiencia lo que respondió sobre este episodio y aseguró que no le llamó la atención a la ahora famosa actriz.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 25 chicos (...) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo : ‘Yo qué le voy a gritar a alguien’”, expuso durante su programa “Amor y fuego”.