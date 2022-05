Magaly Medina, su esposo Alfredo Zambrano y Janet Barboza se encuentran envueltos en una disputa mediática con cartas notariales de por medio. Los tres involucrados son los protagonistas de dimes y diretes que han trascendido hasta los medios de comunicación.

Pero, ¿cómo inició este enfrentamiento entre las figuras públicas? Todo comenzó con un singular apelativo que usó la conductora de “América hoy” para referirse a la pareja de su colega. Dicho apodo generó la fuerte respuesta del notario, quien amenazó con tomar medidas legales y exigió una disculpa pública.

¿Cómo iniciaron los dimes y diretes?

Magaly Medina y Janet Barboza tienen un largo historial de altercados. Sin embargo, este último enfrentamiento se originó con un comentario que realizó la exbailarina sobre el matrimonio de Alfredo Zambrano.

La presentadora recomendó a la figura de ATV que no critique a las mujeres que deciden perdonar infidelidades al sugerir que el notario le fue infiel.

“(Magaly) no tiene la moral para decirle a otras mujeres que no hagan lo mismo que tú haces. Si tú perdonaste a tu ‘pingüino’, luego le lavaste la cara y lo ‘talqueaste’ para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás?”, expresó en conversación con El Popular.

La conductora de “Magaly TV, la firme” no solo desmintió cualquier tipo de infidelidad, sino que también amenazó a Barboza por el insulto.

“Le dice a la gente una mentira más grande. (...) Por cierto, mi marido tiene nombre, es abogado, es exitoso, honesto y trabajador”, acotó.

Luego de esto, Janet Barboza recibió una carta notarial de parte de Alfredo Zambrano. En dicho documento se le pidió retractarse de sus declaraciones públicamente o sino sería procesada judicialmente.

“Rectificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, precisó la misiva.

Janet Barboza recibe carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Foto: Twitter

Janet Barboza pidió disculpas a Alfredo Zambrano

Janet Barboza, fiel a su estilo, se refirió a la carta notarial de Alfredo Zambrano en tono de burla y decidió utilizar la señal de América TV para enviarle un singular mensaje.