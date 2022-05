Todo indica que a Jessica Newton ya le gusta mundo de la farándula. Luego de que la organizadora del Miss Perú terminara escandalosamente su amistad con Magaly Medina, la exreina de belleza ha salido a declarar constantemente para “Amor y fuego”. Según la empresaria, ya ha empezado a encontrarle el gusto a las cámaras del show de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Jessica Newton: “Ya me estoy acostumbrando a tu micrófono”

Jessica Newton dejó atrás su discurso de querer alejarse totalmente de la farándula para convertirse en una seguidora profesa del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. La líder del concurso Miss Perú habló para las cámaras de “Amor y fuego”, e incluso se animó a bromear sobre lo cómoda que se sentía. “Ya me estoy acostumbrando a tu micrófono. Me está gustando. Imagínate el rating que puedes llegar a tener si opino”, afirmó la empresaria.

Ante esto, Gigi no dejó pasar la oportunidad para invitar a Jessica a hablar sobre más temas de farándula en el show de espectáculos que comparte con ‘Peluchín’: “Pero también tienes que opinar cuando hagamos todo tipo de notas”. Ante esto, su compañero agregó que “nadie se salva” de hablar para su programa en Willax.

‘Peluchín’ hace bailar al Mister Supranational Perú 2022

Además de la complicidad en las declaraciones de Jessica Newton, otro momento de la conversación llamó la atención. Fiel a su estilo, Rodrigo González quiso hablar con Nicola Roberto, quien es el actual Mister Supranational Perú y sucesor de Varo Vargas.

Al pedirle que demuestre sus dotes para el baile, todos los presentes, incluidas Jessica y Alessia Rovegno, se unieron a los conductores para un breve momento de diversión. “Nicola medio ‘duracel’ te veo, tienes que soltarte más”, bromeó Gigi después de haber visto al modelo.

¿Qué fue lo último que dijo Jessica Newton en “Amor y fuego”?

Jessica Newton había visitado el set de Rodrigo González y Gigi Mitre para dejar en claro qué era lo que sentía con respecto al fin de su amistad con Magaly Medina. La ex reina de belleza dejó en claro que no le guardaba ningún rencor a la conductora:

“He retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, me refiero a lo tóxico y una de las cosas tóxicas es hablar sobre temas que no me suman”, comentó Newton. “He retirado todo lo tóxico de mi vida y eso incluye tocar temas que de alguna manera son desagradables, ese tema tuvo su momento, fue muy desagradable, le hizo mucho daño a mi familia y ahí lo dejo”.