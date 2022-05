Hernán Condori ‘Cachuca’ y Elizabeth Odar son una de las parejas con más años de relación en la farándula peruana; sin embargo, a pesar de los conflictos que hubieron de por medio, ambos decidieron contraer nupcias este viernes 13 de mayo. Las cámaras de Magaly Medina estuvieron presentes en esta unión y la conductora no dudó en felicitar a la feliz pareja.

Un detalle que llamó la atención de la ‘Urraca’ fue la ausencia de varios familiares del vocalista de “Los mojarras”. Como se recuerda, su familia y la de su esposa tuvieron conflictos en el pasado por la salud del cantante.

¿Qué dijo Cachuca?

“La vida y el señor me premia con ella y con mis hijas. Gracias. La procesión se lleva por dentro, pero si la van a atacar a ella, me atacan a mí. Yo no tengo nada en contra de mi familia, amo a mi familia, pero si tocan lo que yo amo, entonces tengo que dar un paso al costado”, dijo el artista, explicando por qué no se encontraban sus hermanas presente en esta ceremonia.

Por otro lado, también comento por qué su hijo no estaba a su lado: “Mi querido Jeison no está tampoco y lo entiendo. Yo no puedo obligarlo a venir a un lugar donde él se siente mal. Le deseo lo mejor en su vida. Él ya es todo un hombre y que triunfe en su vida como yo he triunfado con estos grandes amigos, grandes poetas, ayudamos a que el Perú mejore. Me ha costado hasta perderlo a él, me ha costado muchas cosas, pero soy feliz ahora, en este momento y para el futuro”.

Enfrentamiento entre familias

El último 29 de marzo, el programa de Magaly Medina emitió una nota en la que, según Jeison Condori, las hermanas de Cachuca le reclamaron a Elizabeth Odar por no cuidar debidamente al cantante, llegando a pelear en la vía pública. Este enfrentamiento llevo a que algunos familiares terminen en la comisaría.

“Te voy a contar algo confidencial que la señora ha estado en la casa de mi papá de nuevo y la hermana de mi papá ha estado en ese momento a preguntarle qué había pasado. La señora malcriada le faltó el respeto, la hija le pone la mano a mi tía. Ahorita mi familia, que nunca ha tenido problemas policiales ni nada, está encerrada en la comisaría”, mencionó.