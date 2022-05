Brenda Zambrano habla de Melissa Loza con Laura Bozzo: “De mí qué tiene que estar diciendo”

Laura Bozzo dejó a todos sus seguidores asombrados al unirse al programa mexicano “La casa de los famosos 2″. La conductora peruana fue bien recibida por sus compañeros y coincidió con conocidas figuras de la farándula, entre ellas Brenda Zambrano, actual pareja de Guty Carrera.

Ambas se mostraron muy unidas durante el reality, tanto así que la modelo mexicana se animó a contarle los problemas que tuvo en el pasado con Melissa Loza, expareja del ‘Potro’.

Como se sabe, todo el conflicto se inició cuando la chica reality fue invitada a participar en “Guerreros México”; en el espacio arremetió contra la popular pareja por el comportamiento que tenían hacia ella.

Brenda Zambrano habla de Melissa Loza

En las imágenes presentadas por “Amor y fuego”, se puede ver a la mexicana comentando el conflicto que tuvo con la popular ‘Diosa’. “Ahora le dices algo a alguien y ya te quieren demandar (...) Yo con la exnovia de mi novio, vino a una competencia a México y empezó a hablar de mi novio y de mí, de mí qué tiene que hablar si ni me conoce, dijo furiosa.

De tal forma, la presentadora no se quedó atrás y también se refirió a la chica reality. “¿Quién fue esa? Bueno, una equis”. Tras esto, Brenda prosiguió con sus quejas. “Sí, una equis(...) Y empezó a hablar del reality, y un maquillista me contó el chisme que se expresó muy mal de mí y de Guty, bueno de Guty entiendo porque es exnovio, pero de mí qué tiene que estar diciendo. Ay, que me demande ”, agregó indignada.

Guty Carrera defiende a Brenda Zambrano de Melissa Loza

En febrero del 2022, Guty Carrera fue consultado por las constantes indirectas que mandaba su enamorada a Melissa Loza. No obstante, el exguerrero indicó que prefería no referirse al tema y que cualquier opinión al respecto tenía que ser directamente con su pareja, mas no con él.

“Yo estoy con una mujer de carácter fuerte y que tiene las cosas claras, claro que sí. No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tengo nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro”, señaló.