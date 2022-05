Giuliana Rengifo afirma que estuvo con Alfredo Zambrano: “Jamás entré encapuchada a su casa”

Le dijo de todo. Giuliana Rengifo se mostró fastidiada por los últimos comentarios que hizo Magaly Medina, haciendo referencia al tiempo en el que la cantante salía con Alfredo Zambrano. Asimismo, señaló que el notario siempre fue un caballero con ella y no la hacía entrar con capucha a su casa.

Por otro lado, indicó que la popular ‘Urraca’ se refiere a ella de esa forma, pues estaría ‘dolida’ y no acepta que ellos hayan tenido un romance en el pasado.

Toda esta polémica inició después que la conductora de espectáculos hablara de la relación que tuvieron la artista y el notario, dando a entender que ese romance no significó nada para él. Esto generó molestias en Guiliana, quien no dudó en responderle fuerte y claro.

Giuliana Rengifo asegura que no se metió en ninguna relación

Giuliana Rengifo negó haber estado con Alfredo Zambrano mientras tenía una relación con Magaly Medina. Además, aclaró que ella salía con él cuando estaba soltero, por lo que no considera que haya hecho algo malo.

“Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia . Ellos ya dijeron que en ese momento, hace seis años, ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él”, explicó para Trome.

Además, añadió: “A mí no me suma decir que tuvimos una relación y aclaro que jamás entré o salí encapuchada de su casa. Ingresaba y me iba con su chofer, pues también me mandaba a recoger del aeropuerto, es un caballero, pero la señora no lo supera y debe entender que todos tenemos un pasado y cargamos una ‘mochila’.

Giuliana Rengifo interviene en pelea entre Janet Barboza y Alfredo Zambrano. Foto: captura/Willax/Instagram/LR

Giuliana Rengifo arremete contra Magaly Medina

La intérprete de “Agua de Veneno”, mandó fuertes comentarios contra la presentadora y mencionó que las críticas que hace Magaly se deben a que no supera la relación que tuvo con su actual esposo hace 6 años.

“Sí, también está dolida y pienso que es una víctima más porque mi conciencia está limpia, creo que la de él no. Claro. Una relación es de dos, pero nunca fui la otra. En fin, ella critica y ataca a las mujeres y no se da cuenta del daño que hace , es una opinóloga y lo que hace es basura. Espero que nunca más se exprese con calificativos insultantes hacia mí”, manifestó.