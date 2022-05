Flor Polo invoca a Néstor Villanueva para conciliar: “Que lo haga por el bien de sus hijos”

¡Todo se pone peor! Flor Polo se convence cada vez más de que no quiere saber nada de Néstor Villanueva, su aún esposo y padre de sus dos hijos menores de edad. Esto no solo debido a los dimes y diretes en los que se han visto enfrentados en televisión, sino por su falta de responsabilidad para asistir a sus reuniones en las que buscan conciliar por el bien de sus hijos.

En esta oportunidad, la influencer se presentó en el programa “América hoy” para acusar al cantante de ausentarse en la reunión judicial. Lo peor de todo es que esta no sería la primera vez que el artista toma esa actitud. Hecho que amargó mucho a la hija de Susy Díaz.

¿Qué dijo Flor Polo al respecto?

“Es incómodo para mí tocar este tema. Yo trabajo todo el día para sacar adelante a mis hijos. El día de ayer fue al centro de conciliación esperando que el papá de mis hijos esté presente y no llegó. (...) Yo solamente le pido al señor Néstor Villanueva, si está viendo el programa, que lo haga por el bien de sus hijos”, dijo Flor Polo al inicio de su presentación en dicho magazine al mostrarse muy sensible a la actitud de su expareja.

No obstante, ella no fue la única que evidenció su inconformidad con el hecho, sino que también lo hicieron las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes no entendían la actitud del presentador, que semanas atrás aseguró en hacer todo lo posible por llegar a una solución legal a sus problemas familiares.

