Carla Barzotti recibe propuestas sexuales en OnlyFans y aclara: “No soy dama de compañía”

Carla Barzotti se sumó a la lista de modelos peruanas que han incursionado en la creación de contenido a través de la plataforma OnlyFans. En conversación con Magaly Medina reveló que este nuevo trabajo viene siendo muy rentable.

Sin embargo, también contó que muchos usuarios se sienten con la confianza de hacerle propuestas por privado, por lo que aclaró que ella no aceptaría esos tipos de ofrecimientos.

Revela que recibe propuestas por OnlyFans

Carla Barzotti expuso a Magaly Medina que uno de sus suscriptores le ofreció pagarle un viaje a Costa Rica y lamentó que haya personas que se sientan en la confianza de hacer esas proposiciones.

“Definitivamente me llegan mensajes, es muy loco porque la gente se desubica y se equivoca. (Me llegan) propuestas como, quisieron llevarme a Costa Rica con todo pagado y encima pagarme por mi tiempo. Yo tengo que aclarar que no soy dama de compañía y no me interesa”, expuso.

Del mismo modo, aclaró que estos usuarios usualmente contactan a las modelos por mensaje privado a través de OnlyFans.

“Por ahí te contactan y te ofrecen todo pagado, como a mí me han ofrecido, vuelo, hotel, bolsa de viaje. Cuando pasa eso yo digo que no, por supuesto”, agregó.

Carla Barzotti se deslinda del contenido pornográfico

Carla Barzotti habló sobre su trabajo en OnlyFans y aseguró que nunca realizará contenido explícito, como sí lo hacen Fátima Segovia y Xoana González. La famosa modelo se deslindó de sus colegas y aclaró que no tiene deseos de incursionar en la pornografía.

“Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere, yo jamás haría pornografía porque pienso que el sexo es muy íntimo con tu pareja. (...) Yo soy modelo y actriz, voy por ese lado”, dijo tras revelar que cobra entre 20 y 25 dólares por suscripción.