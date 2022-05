Angie Arizaga revela que estuvo separada de Jota Benz por un tiempo: “Le dije ‘amor, sé libre’”

Angie Arizaga y Jota Benz se han convertido en la pareja del momento. Sin embargo, tras más de dos años de relación, la modelo se animó a contar un detalle de su romance que sorprendió a todos sus seguidores.

La exintegrante de “Esto es guerra” reveló que, antes de oficializar, estuvo saliendo con el hermano de Gino Assereto durante un año, pero que decidieron separarse antes de formalizar su situación.

¿Por qué se separaron Angie Arizaga y Jota Benz?

La ex chica reality comentó que decidieron separarse para descubrir si realmente estaban decididos a compartir una vida juntos.

“Para estar en una relación tienes que pasar por varios momentos en tu vida y después te das cuenta si fue el verdadero. Es como cuando te dicen: ‘Déjalo ir. Si regresa, es porque es tuyo’. Perdón, pero a Jota yo le dije: ‘Amor, sé libre’. Le dije en su momento y regresó a mí. En pandemia le dije: ‘Quédate en tu casa y yo en la mía’. De ahí regresó después de la pandemia . Así fue, me hice de rogar un poquito”, explicó en “América espectáculos”.

“Ya tenemos dos años y medio, pero un año de hacerme la difícil un poquito”, agregó.

Angie Arizaga desea casarse con Jota Benz