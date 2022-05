Samaha Lobatón vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Jorka Otoya, una joven vinculada sentimentalemnte con Youna, mostrara unas conversaciones en Whatsapp con amenazas de muerte por parte de la hija de Melissa Klug. Las cámaras de “Amor y fuego” se comunicaron con la influencer para conocer cuál es su versión de los hechos.

Samara Lobatón aún mantiene una relación con Jonathan Horna Feijoo (Youna) y, durante una entrevista en “América hoy”, ella afirmó que no le perdonaría algún tipo de infidelidad a su pareja ni por su pequeña hija Xianna.

¿Qué pasó con Samahara Lobatón?

Este jueves 12 de mayo, “Amor y fuego” presentó un documento policial que constata una denuncia interpuesta hacia Samahara Lobatón por haber amenazado de muerte a Jorka Otoya, es por eso que la agraviada presentó una serie de mensajes de WhatsApp que constatarían esta demanda. Sin embargo, la razón que habría originado esta gresca en redes sociales es porque Samahara cree que Youna y Jorka tienen algún tipo de relación sentimental.

Samahara Lobatón se defiende

“Amor y fuego” también quiso escuchar las delcaraciones de Samahara Lobatón y solo pudieron conversar por mensajes. Ante la denuncia, la joven dijo lo siguiente: “Yo ni sé quién es, te juro. Ahora todas me conocen, hasta se inventan conversaciones. Ahora yo estoy con mi bebé enferma. No sé de qué me hablas”.

“Ahora se edita todo. Espero que sea verdad. Este número solo lo utilizo para trabajar y me parece muy raro, más que lo utilice para cosas personales”, dijo, negando la veracidad de estos mensajes. “Si me han denunciado como tú dices, llegaremos hasta el final. Obviamente, le devolveré su denuncia por difamación porque esa conversación es editada. Como te digo, no tengo idea de quién es”, agregó.

“Qué te puedo decir, la gente infeliz le gusta hablar y hacer problemas difíciles. Este sí es mi número, pero de trabajo y todos mis amigos lo saben (...) Hasta para inventar hay que tener coherencia. No tengo conversaciones que no sean del trabajo de este número. Hoy en día se editan absolutamente todo. Ojalá pase los peritos. Esa conversación no existe”, finalizó.