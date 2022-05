Pancho Rodríguez sigue inmerso en un problema con Migraciones luego de que, según él, un excongresista se confabulara con esta entidad para impedir el ingreso del modelo chileno a tierras peruanas. Durante una entrevista en el programa “Dilo fuerte”, el modelo dio más detalles en torno al tema. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los televidentes cuando Lady Guillén mencionó a Paul García Oviedo como el posible involucrado en este asunto.

Este jueves 12 de mayo, Pancho Rodríguez (de forma virtual) y su abogado (presencialmente) se presentaron en “Dilo fuerte” y tuvieron una extensa conversación con Lady Guillén. No obstante, el ex chico reality se negó a dar los nombres de algún sospechoso y a negar las especulaciones del programa.

La República intentó comunicarse con Paul García Oviedo, pero no obtuvo alguna respuesta.

¿Qué dijo Lady Guillén?

Minutos antes de terminar el programa, la conductora tuvo la siguiente afirmación: “Yo le quiero preguntar a usted (abogado de Pancho Rodríguez) directamente, porque nosotros tenemos un nombre, un nombre que ha sido investigado, pero queremos que ustedes, como parte de toda esta denuncia que están haciendo lo testifiquen. El nombre es Paul García Oviedo. ¿Él sería el excongresista que menciona Pancho?”, consultó Lady Guillén.

El abogado no quiso negar o afirmar esta pregunta, aunque dio la posibilidad de trabajar juntos: “Como te menciono, podríamos trabajar juntos y ustedes pueden efectuar y continuar las investigaciones para saber de quién se trata”. Ante esta oportunidad, la figura de Panamericana aceptó.

Pancho Rodríguez contó su versión

Durante una entrevista con “Amor y fuego”, el influencer dio a conocer un pasaje del pasado mencionando que un romance habría desencadenado este tema legal con migraciones: “El año pasado, yo estuve saliendo con una persona y me dijeron: ‘Ten cuidado porque ella está saliendo con un político’. Yo me enteré de esa situación y encaré a esta persona, le dije: ‘Oye, ¿qué está pasando? Me dijeron que estás saliendo con un político’”.

Rodríguez añadió: “Y esta persona se hizo la ofendida. De hecho, nos peleamos como dos semanas. Después pasa tiempo y ahí es cuando empiezan a calzar todas las fichas”.

Asimismo, dio a conocer la posición de este personaje: “Al final, cuando las cosas empezaron a calzar, me di cuenta de que era verdad. Para ser más exacto, esta persona es un excongresista. Yo no sé por qué se la agarró conmigo. Este es un tema de mal ego. Yo no me metí en un matrimonio. Ni si quiera ellos dos habían oficializado”.