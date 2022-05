Melissa Paredes está más que feliz luego de ver el regreso de su pareja Anthony Aranda a “Esto es guerra”, el último miércoles 11 de mayo, tras recuperarse de la lesión de uno de sus tobillos.

Como se recuerda, el popular ‘Activador’ se lastimó a mediados de marzo durante una competencia en “EEG”. Su estadía en América TV solo duró un mes y muchos seguidores pusieron en duda su retorno.

No obstante, fue Magaly Medina quien señaló que ningún programa quería a Anthony Aranda porque “no vende” y, por tal motivo, aseguró que no volvería a aparecer como competidor en “Esto es guerra”: “Parece que él no vende. Ya pasó su cuarto de hora. Además, ¿qué hace aparte de bailar?, ¿ser el novio de Melissa Paredes?, ¿ser el ‘atrasador’ del ‘Gato’ Cuba?, ¿ese es un mérito ahora? Últimamente, en la televisión, la gente anda jactándose a falta de talento y carrera”.

Sin embargo, todo lo dicho por la conductora de “Magaly Tv, la firme” se vino abajo porque el bailarín sí apareció en el programa de competencia. Y esto fue celebrado por Melissa Paredes, quien no dudó en responder a los detractores de su pareja.

La ex conductora de televisión compartió a través de sus historias de Instagram un video de la presentación de Anthony Aranda en “Esto es guerra”. El clip estuvo acompañado de la frase “No que no” , en clara referencia a los que decían que el ‘Activador’ no sería llamado por el programa.

Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes

Anthony Aranda sorprendió a Melissa Paredes con varios regalos por el Día de la Madre. La ex reina de belleza compartió este momento a través de sus historias de Instagram. “Bien engreída ando”, dijo la modelo.

¿Cuándo inició el romance entre Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Durante una de sus visitas a “En boca de todos”, Melissa Paredes reveló la fecha en la que Anthony Aranda le propuso ser su enamorada.

“De hecho Anthony me pidió que sea su enamorada un 24 de noviembre, yo digo siempre casi medio año, pero son cinco meses”, comentó.