Al parecer, Mario Hart ha olvidado todo lo que ocurrió en sus noviazgos pasados y solo piensa en cómo ser un mejor padre para la pequeña que tiene con Korina Rivadeneira. El ‘excombatiente’, quien hace poco aseguró que no le perdonaría una infidelidad a su pareja, aclaró que no tiene por qué avergonzarse de hablar sobre el tema.

Mario Hart: “Ahora llevo una vida muy tranquila, muy familiar”

Mario Hart habló con “América espectáculos” y explicó por qué no siente culpa alguna de hablar sobre la infidelidad en televisión nacional. Si bien el ex chico reality reconoció que cometió errores en sus romances anteriores, el ahora padre de familia ha aprendido a valorar todo lo que ha construido junto a Korina Rivadeneira.

“Yo creo que tengo todo el derecho a opinar. No quita que en algún momento haya podido cometer mis errores también; pero, en todo caso, ahora llevo una vida muy tranquila, muy familiar. Tengo clarísimo qué es lo que quiero para mí y para a mi familia. De los errores se aprenden, creo que sí he aprendido, simplemente dejo mi punto de vista”, dijo el piloto.

Mario Hart no quiere hablar sobre su relación con Nataniel Sánchez

Mario Hart no quiere recordar ningún amor pasado. El también cantante de reggaetón se mostró seguro al decir que no quiere hablar sobre la relación que tuvo con Nataniel Sánchez hace más de 10 años. El ex chico reality afirmó que comparte la opinión de la actriz y ese fue un capítulo que llegó a su fin hace mucho tiempo.

“No sé, son cosas de hace muchos años. Yo pienso igual que ella. Creo que no merece la pena seguir hablando de cosas del pasado, ¿no? (...). Cada uno está en lo suyo y ya lo pasado pisado”, dijo Hart para las cámaras de “Amor y fuego”.