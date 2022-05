Exbailarina afirma que María Pía sí gritó a Nataniel Sánchez en “María Pía y Timoteo”

Luego de que María Copello negara haber gritado a Nataniel Sánchez durante la época de “María Pía y Timoteo”, cuando la actriz trabajaba como bailarina, salió al frente una exintegrante del elenco para desmentir lo dicho por la exconductora infantil.

A través de su cuenta de TikTok “LaDanni”, Dannya contó todo lo que pasó aquella vez y afirmó que la influencer maltrató verbalmente a Sánchez, ya que ella, y muchos más, fueron testigos de la agresión.

“Yo les voy a contar ese día en que Nataniel Sánchez recordó que una animadora infantil la gritó por equivocarse con unos pasos. Algo que fue totalmente cierto porque yo estuve ahí” , empezó.

“Yo conocí a Nataniel siendo bailarina en ‘María Pía y Timoteo’. Nataniel era de elenco de las grandes y yo de las pequeñas. Recuerdo muy bien que estábamos ensayando, no recuerdo qué canción, pero siempre ensayábamos un par de pasadas con María Pía y una con ella y Timoteo, después salíamos al aire”, añadió.

La joven comentó que todos se quedaron sorprendidos al escuchar gritar a María Pía a Nataniel Sánchez porque esta se equivocó con los pasos de baile. No obstante, aclaró que la actriz no se quedó callada y se defendió.

“En el primero ensayo con María Pía, suena la canción y después escuchamos una voz (de María Pía) ‘Escúchame (a Nataniel), no te puedes equivocar porque yo te estoy siguiendo a ti’. La música se paró, todos volteamos y vimos que María Pía estaba gritando a Nataniel. Todo el set ya sabía cómo era María Pía. Nataniel era más grande y no se quedó callada y le respondió: ‘¿Para qué me sigues?, apréndete los pasos’. María Pía puso su cara de asco y fue a hacer su berrinche con la productora. Ella siempre se quejaba y escuchábamos sus gritos”, recordó.

Desmiente a María Pía

Asimismo, Dannya dijo que María Pía Copello cambió su versión para no quedar mal ante todos.

“Lo que ella ha contado es otra versión totalmente diferente que obviamente le favorece, en la que supuestamente ella le llamaba la atención por hacer bulla, ya que éramos más de 20 niños. Y eso es totalmente mentira. En el set solamente estábamos las personas que íbamos a grabar. Y los únicos que nos podían llamar la atención era la gente de producción por autorización de nuestros padres porque éramos menores de edad. Ella se creía con el derecho de hacer lo que se le daba la regalada nada como simplemente era María Pía”, finalizó.

Ricardo Mendoza recuerda que María Pía le trató mal

Ricardo Mendoza contó que asistió como público a una de las transmisiones de “María Pía y Timoteo” y que la exconductora infantil perdió el control por el alboroto de los niños y les agredió verbalmente. “No me cae, nunca me cayó. Es más, fui a un programa y me trató mal, nos trató mal. Estábamos haciendo ‘chongo’ todos los chibolos (...) se molestó, nos gritó: ‘¡Se pueden callar!’. Quemó y los payasitos tuvieron que calmarla”, recordó el conductor de “Hablando huevadas”.