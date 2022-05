Josimar Fidel vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que, según Marisol Pérez Tello, falsificara firmas para agilizar el proceso de documentación a fin de sacar a su hija del Perú. La exministra afirmó que su notaría fue utilizada para este acto ilegal y decidió denunciarlo para que el intérprete de “La protagonista” asuma su responsabilidad con el peso de la ley.

Este 12 de mayo, la producción de Magaly Medina reprodujo los audios en los que la exfuncionaria dio a conocer más detalles sobre este caso. Su empresa ingresará los documentos a la Fiscalía para seguir con la investigación pertinente. Además, informó que llevará este proceso por la vía civil debido a los daños ocasionados a su prestigio.

¿Qué dijo Marisol Pérez Tello?

“Es tan irresponsable que no piensa en todo el daño que hace. El tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel. Aunque estuviera en el Perú, no iría a la cárcel, no hay pena efectiva para él, salvo que fuera reincidente, por eso este chico vive siempre al margen de la ley”, dijo para el programa de “Magaly TV, la firme”.

Madre de Josimar es intervenida en aeropuerto

Este 10 de mayo, Isabel Augusta Farfán, la madre de Josimar, fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez cerca de las 8.50 p. m. luego de haber intentado viajar con su nieta a Estados Unidos con un permiso notarial presuntamente falso.

“La mamá del cantante Josimar se encuentra detenida en el aeropuerto, en el departamento de Migraciones, por intentar sacar a su nieta mayor con destino a los EE. UU. (...) La señora se llevaba a su nieta con una autorización de viajes que dice, según la constancia, que la firma (del salsero) no sería legitima”, se precisó en el programa de Magaly Medina.

Josimar se pronuncia ante reportaje

El cantante mantuvo una entrevista con Trome y dio a conocer su opinión respecto a lo difundido en los medios de comunicación. Asimismo, tuvo una tajante respuesta al ser consultado por Magaly Medina: “Estoy cansado de tanta maldad en mi contra, estoy harto de ella”.

Por otro lado, grabó un video junto a su madre Isabel Farfán en el que demuestra que ambos ya estan juntos en Estados Unidos y cantó: “Mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su grandeza”.