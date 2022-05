Giuliana Rengifo opinó del conflicto entre Magaly Medina y Janet Barboza por el apodo de “pingüino” hacia Alfredo Zambrano. Luego del documento enviado por el notario a la conductora de “América hoy”, le preguntaron a la cantante qué pensaba de este pedido de rectificación.

“Amor y fuego” consultó a la artista sobre el tema. “¿Crees que el notario tiene la conciencia sucia?”, le preguntaron. “Creo que sí”, dijo la exintegrante de Agua Bella.

También mencionaron el nombre de Magaly Medina, por lo que la intérprete aseguró que “ella es una víctima más”.

¿Qué pasó entre Alfredo Zambrano y Janet Barboza?

El 10 de mayo, Janet Barboza le dijo “pingüino” a Alfredo Zambrano y deslizó que él le habría sido infiel a Magaly Medina con Giuliana Rengifo.

“Si tú perdonaste a tu pingüino y luego le lavaste la cara y lo ‘talqueaste’ para salvar tu matrimonio, ¿por qué criticar a los demás?”, dijo la conductora en “América hoy”.

El empresario mostró su incomodidad al enviarle una carta notarial donde le pedía que se rectifique. “Acostumbrada toda la vida a insultar y dañar, pero que nadie te diga nada”, puso la comunicadora junto al documento en Twitter.

Janet Barboza recibe carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Foto: Twitter

¿Qué tiene que ver Giuliana Rengifo?

Magaly Medina y Giuliana Rengifo tuvieron disputas mediáticas recientemente. En noviembre del 2021, la cantante indicó haber tenido un romance con el esposo de la conductora.

Señaló que su romance duró meses y terminó mal. “Fui a una casa con piscina, pero no me metí, no me gusta. (...) Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación. Yo salí con el señor, estuvimos un tiempo y se terminó, ¿cuál es el pecado?”, recalcó.

Ante esto, la conductora de “Magaly TV, la firme” alegó que ella soltó la noticia con el fin de publicitar su nuevo tema. “La gente es capaz de decir todo y con el ánimo de mis ‘odiadores’ de verme a mí, seguramente, fastidiada”, manifestó.