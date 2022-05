Gian Marco revela que Regina Alcóver casi muere durante pandemia: “Casi se me va mi viejita”

Gian Marco habló abiertamente sobre los duros momentos que le tocó vivir a su madre Regina Alcóver, durante los primeros meses de la pandemia desatada por la COVID-19. En una entrevista con el periodista Carlos Orozco para su programa de YouTube “Ventana de emergencia”, el artista nacional contó el drama de la reconocida actriz.

El intérprete de “Se me olvidó” relató que su madre viajó hasta Estados Unidos, donde el artista radica hace varios años, para ser intervenida quirúrgicamente por un problema en la columna. Sin embargo, su salud empeoró y casi pierde la vida.

“Mi madre pasó momentos muy duros en la pandemia. Tuvo unas operaciones en la columna, por lo que tuve que venir. Salió bien de la operación, pero por alguna razón a las dos semanas tuvo una complicación muy fuerte. Casi se me va mi viejita. Pero es terca, pues. Es muy fuerte”, recordó.

Asimismo, Gian Marco lamentó no haber estado con su madre en momentos críticos, ya que, por los protocolos de bioseguridad en la clínica, no le dejaban acercarse: “Era un tema horrible”, narró.

Y a pesar de estar convaleciente e internada, Regina Alcóver volvió a su trabajo a la distancia con su programa “Regina y tú”, de Radio Felicidad.

“Ella me dijo que haría su programa desde la clínica, operada y todo el rollo. Ella es de otro planeta, otro nivel de aprendizaje y enseñanza. Ahora está muy bien, trabaja en la radio, hace sus talleres feliz , es una mujer que lee mucho, muy metida en su budismo, el mismo que me pasó. Está cool tener una mamá tan joven, me tuvo a los 21 y ahora tiene 73, está chibola y parece chibola”, mencionó.

Gian Marco se pronuncia sobre acusación de maltrato a Víctor

Luego que Víctor Yaipén acusara a Gian Marco de su mala actitud cuando le pidió sacarse una foto con él, el ganador del Grammy explicó que en esa ocasión estaba pasando por un mal momento a causa de su divorcio con Claudia Moro tras más de 25 años de casado.

“Cuando pasó todo esto, sentí mucho dolor, me estaba divorciando, fue un momento muy duro para mí. Fue una época muy dura. Si esta gente, si estos personajes supieran el daño que me hicieron emocionalmente, no lo entenderían. De repente, para ellos, ha sido algo como: ‘Vamos a hacer algo anecdótico’ (...) Yo hago música, yo no hablo de nadie, tampoco salí a hablar y aclarar, porque no tengo por qué hacerlo”, comentó para “Ventana de emergencia”.

Gian Marco y su difícil relación con sus fans

Gian Marco también contó que no tiene una buena actitud cuando le piden fotos o enviar saludos. “A veces estoy con el mood de que sí, otras veces no tengo ganas de mandarle un saludo a alguien. Aparte, qué horrible, una cosa es que genuinamente le mandes a alguien un saludo porque lo conoces o porque te contaron una historia bonita, pero hay días y hay días”, explicó.