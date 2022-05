Anthony Aranda aclara si usó el pantalón de Melissa Paredes: “Compartimos todo”

Anthony Aranda se presentó en “En boca de todos”, este jueves 12 de mayo, donde comentó sobre su retorno a “Esto es guerra”. Antes de someterse a una serie de preguntas, los conductores aseguraron que el primer día de su regreso al reality ha generado titulares, ya que los seguidores del programa dejaron entrever que el ‘Activador’ utilizó un pantalón de Melissa Paredes. ¿Qué dijo el bailarín?

“Todo el mundo habla de ti, todos comentan, eres protagonista de portadas por un pantalón”, manifestó Tula Rodríguez. “La pregunta es ¿era tu pantalón o era de Melissa?”, interrogó Maju Mantilla.

El bailarín sorprendió con su respuesta ante las consultas de las presentadoras. “¡Qué graciosos! En serio, ¿creen que me va a quedar un pantalón de Melissa? (...) Compartimos todo, ¿no? Los que quieran creer que es, es. Los que no quieran creer que es, no es. Es un pantalón” , detalló.

Actriz feliz por el regreso del ‘Activador’ a EEG

Tras recuperarse de una lesión al tobillo, los conductores de “Esto es guerra” anunciaron el regreso de Anthony Aranda y una de las emocionadas fue Melissa Paredes, quien celebró la presencia de su pareja en el reality.

Mediante sus historias de Instagram, la exconductora subió un video, donde se puede ver el ingreso del bailarín al set junto a una frase “No que no”, la cual respondería a aquellos que dudaban de su retorno.

Mamá de Melissa Paredes engríe a Anthony Aranda

El chico reality mostró muy feliz la comida que le preparó la mamá de Melissa Paredes luego de regresar a “Esto es guerra”.

Anthony Aranda compartió una fotografía en sus redes sociales, en la cual se puede ver uno de sus platillos favoritos. “Mi suegra engriéndome como siempre”, se puede leer en la publicación del bailarín, donde etiquetó a la mamá de su pareja.